Жак Вильнев: «Вторая половина сезона прошла для Пиастри не лучшим образом, ему предстоит поработать над восстановлением репутации»

Вильнев отметил переменчивость «Ф-1» на примере Пиастри.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев поделился мнением о том, как на репутацию Оскара Пиастри повлиял прошедший сезон и перепады формы.

К окончанию европейской части сезона Пиастри считался главным фаворитом в борьбе за чемпионский титул, однако из-за нескольких неудачных гонок закончил сезон лишь третьим, уступив и Ландо Норрису, и Максу Ферстаппену.

«У «Макларена» в прошлом сезоне была лучшая машина, и они доказали это. Пиастри же связан с командой контрактом.

Но мир «Формулы-1» очень изменчив. Сегодня многие команды готовы заполучить тебя любой ценой, а через два года они уже предпочтут тебе другого гонщика. Ты хорош настолько, насколько был хорош в своей последней гонке. Вот, на что обращают внимание команды и люди в целом.

У Пиастри был прекрасный имидж перед тем, как он переходил из «Альпин» в «Макларен ». Команды дрались друг с другом ради его подписания. Но вторая половина прошедшего сезона прошла для Пиастри не лучшим образом. Так что Оскару предстоит немного поработать над восстановлением своей репутации», – рассказал Вильнев.

