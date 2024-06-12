«Уильямс» предлагает Сайнсу контракт по схеме 2+1+1 (AMuS)

В « » хотят заполучить .

По информации обозревателя Auto Motor und Sport Михаэля Шмидта, Сайнс и «Уильямс» продолжают вести переговоры о возможном переходе испанца.

Сообщается, что в данный момент «Уильямс» предлагает Сайнсу технически сразу четырехлетний контракт. Но по факту соглашение будет структурировано по схеме 2+1+1. И Сайнс, в том случае, если прогресс «Уильямса» окажется недостаточно быстрым, сможет покинуть команду в конце 2026 года.

Также на Сайнса по-прежнему претендует « », но испанец на данный момент еще не принял окончательного решения.

Помимо этого Шмидт рассказал о последней информации в отношении переходов в других командах. Так, ожидается, что за « » в следующем сезоне точно будет выступать Оливер Бермэн, а его напарником с очень высокой долей вероятности станет .

В команде «РБ» Лиам Лоусон все еще имеет шансы заменить Даниэля Риккардо – однако руководству нужно будет принять решение не позднее начала сентября.

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