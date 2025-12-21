Представители ФИА и мотористов встретятся в понедельник для обсуждения возможно спорной конструкции двигателя «Мерседеса» (L’Equipe)

ФИА и мотористы обсудят спорный двигатель «Мерседеса».

Представители ФИА и мотористов «Формулы-1» встретятся в ближайший понедельник для обсуждения вопроса с предположительно спорной конструкцией двигателя «Мерседеса ». Как сообщается, вероятность реализации аналогичной идеи рассматривают и в «Ред Булл».

Ранее стало известно, что производители якобы нашли способ увеличить степень сжатия в новых силовых установках. Правила предписывают снизить данный показатель с 18 (по старому регламенту) до 16. Предположительно, «Мерседес» и «Ред Булл» пользуются тем, что проверки проводятся не при рабочей температуре двигателя. Некоторые детали моторов якобы настолько сильно расширяются при нагревании, что обеспечивают прежнюю, более высокую степень сжатия. Это должно привести к увеличению мощности примерно на 15 л.с. – что позволяет отыгрывать приблизительно по 0,3 секунды на круге.

По информации французского L’Equipe, первое слушание состоится уже в ближайшие дни. Отмечается, что в «Ауди », «Феррари » и «Хонде» настаивают на том, что превышение степени сжатия в новых силовых установках в любой момент времени является очевидным нарушением регламента. При этом отмечается, что на встрече не будет представителей «Ред Булл».

В то же время, по информации источников издания, основной проблемой ФИА является то, что в настоящее время у официальных лиц нет технических средств для проверки уровня степени сжатия в двигателях, когда болиды находятся непосредственно на трассе.

С другой стороны, проблемой называют и то, что если «Мерседесу» (и, предположительно, «Ред Булл») придется искусственно снижать степень сжатия, сделать это можно будет только путем уменьшения хода поршня. Что в свою очередь приведет к более существенной потере мощности, чем 15 л.с., о прибавке которых изначально шла речь.

Предполагается, что если ФИА не удовлетворит претензии производителей, все они подадут официальный протест в четверг перед Гран-при Австралии. В этом случае под угрозой окажутся сразу четыре команды – сам «Мерседес», а также «Альпин», «Уильямс » и «Макларен », которых немецкая компания поставляет двигатели.

«Мерседес» и «Ред Булл» подозревают в использовании серой зоны моторного регламента-2026 ради увеличения мощности (The Race)