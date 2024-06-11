Жак Вильнев: «Риккардо ведет себя по-детски. Даниэль – горячая картошка, критиковать его рискованно»

Вильнев назвал «детскими» грубые реплики Риккардо.

Чемпион «Формулы-1» Жак Вильнев вновь высказался о пилоте «РБ» , с которым у него случилась заочная перепалка на .

Жаку не понравилось, как Даниэль отреагировал на критику. Австралиец предположил, что эксперт, предложивший ему покинуть серию, «несет #####» и «ударился головой слишком много раз».

«Даниэль Риккардо – горячая картошка. Критиковать его всегда рискованно, поскольку его невероятно сильно защищает команда, пресса и фанаты в социальных сетях. Даже если скажешь что-то конструктивное, многие разозлятся.

В конце концов, результатов нет. Он был очень хорош в « », после ухода ему было весьма тяжело, а возвращение не вышло ярким. Он провел хорошую квалификацию и нормальную гонку, испорченную фальстартом, за который получил штраф. В итоге он заработал очки, потому что пилоты впереди налажали.

Он избежал неприятностей, набрал очки, но это мало что значит в контексте сезона – ему нужно добиться большего. Все просто. Счет на табло, и это относится к любому пилоту.

Да, я его задел, и это его ускорило – даже Кристиан Хорнер посчитал, что это стало, возможно, необходимым толчком. По крайней мере он получил много внимания от прессы!

Я нахожу невероятной реакцию некоторых сегодняшних гонщиков в медиа. Она абсолютно непрофессиональная, никак не относится к делу и может включать личные оскорбления – это потрясающе. Не могу представить, чтобы Даниэль сказал такое другим СМИ. Если он говорит, что кто-то ударился головой, когда играл в хоккей, насколько это конструктивно и профессионально?

Это очень по-детски, а люди вроде Даниэля являются примерами для подражания и считают, что это нормальное поведение. Надо соблюдать осторожность. Мне кажется очень странным, когда кто-то говорит, мол, мне все равно, что говорят люди. Нужно иметь толстую кожу: в «Ф-1» ты столкнешься с критикой, и ее необходимо принимать. Не надо вести себя по-детски и оскорблять.

Без понятия, почему Даниэля Риккардо так защищают, но вокруг него огромная аура. Для него это плюс, но представьте, если он подкрепит ее результатами? Он не оправдал ожиданий и выступает нестабильно. Он знает, что не набрал скорость, а его результаты недостаточно хорошие. Вот и все.

Нет ничего плохого в том, чтобы о подобном сказать. Может, это обидно, но ты в «Ф-1», просто прими и двигайся дальше. Это горькая правда», – заявил Вильнев.

Жак Вильнев: «Почему Риккардо все еще в «Ф-1»? Иди домой, если у тебя не получается»

Даниэль Риккардо: «Вильнев всегда несет ##### – думаю, он ударился головой слишком много раз. Все эти люди могут выкусить»

Жак Вильнев: «Риккардо надо быть толстокожим и не переходить на личности. Рад узнать, что я слишком часто ударялся головой»