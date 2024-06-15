Ральф Шумахер: «Штайнер хочет предотвратить переход Мика в «Ф-1», создается ощущение»

Ральф Шумахер раскритиковал Штайнера из-за высказываний о Мике.

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» не согласился с экс-руководителем « » , который заявил, что не подписал бы его племянника Мика на месте «Альпин».

Мик Шумахер, работавший со Штайнером в «Хаасе», является резервным пилотом « » в «Ф-1» и выступает в за «Альпин».

«Неописуемая тема. Обращаясь к нашему хорошему другу Гюнтеру Штайнеру: я не понимаю этих бессмысленных нападок. Создается ощущение, что он хочет предотвратить [переход Мика в команду «Альпин» «Ф-1»].

Если Мик хорошо проявит себя после потенциального возвращения в «Формулу-1», то Штайнер предстанет в плохом свете. Может, господину Штайнеру стоит подумать, почему команда [«Хаас»] сейчас выступает лучше?» – заявил Шумахер.

Ральф также прокомментировал отказ от работы с Гюнтером на RTL во время уик-эндов – оба выступали экспертами канала:

«RTL знает мою позицию, господин Штайнер тоже. Совместных появлений перед камерой больше не будет. В Бахрейне я подчинился ради общей цели, но сейчас это уже невозможно. Я действую последовательно».

Гюнтер Штайнер: «Не рассматривал бы Шумахера на месте «Альпин»

Мик Шумахер: «Борьба за возвращение в «Ф-1» изматывает. Словно смотришь, как остальные едят торт, который тебе нельзя»