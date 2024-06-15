Ральф Шумахер: «Штайнер хочет предотвратить переход Мика в «Ф-1», создается ощущение»

Теги Ральф Шумахер Формула-1 Мерседес WEC Хаас Мик Шумахер Гюнтер Штайнер Альпин Авто

Ральф Шумахер раскритиковал Штайнера из-за высказываний о Мике.

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер не согласился с экс-руководителем «Хааса» Гюнтером Штайнером, который заявил, что не подписал бы его племянника Мика на месте «Альпин».

Мик Шумахер, работавший со Штайнером в «Хаасе», является резервным пилотом «Мерседеса» в «Ф-1» и выступает в WEC за «Альпин».

«Неописуемая тема. Обращаясь к нашему хорошему другу Гюнтеру Штайнеру: я не понимаю этих бессмысленных нападок. Создается ощущение, что он хочет предотвратить [переход Мика в команду «Альпин» «Ф-1»].

Если Мик хорошо проявит себя после потенциального возвращения в «Формулу-1», то Штайнер предстанет в плохом свете. Может, господину Штайнеру стоит подумать, почему команда [«Хаас»] сейчас выступает лучше?» – заявил Шумахер.

Ральф также прокомментировал отказ от работы с Гюнтером на RTL во время уик-эндов – оба выступали экспертами канала:

«RTL знает мою позицию, господин Штайнер тоже. Совместных появлений перед камерой больше не будет. В Бахрейне я подчинился ради общей цели, но сейчас это уже невозможно. Я действую последовательно».

Гюнтер Штайнер: «Не рассматривал бы Шумахера на месте «Альпин»

Мик Шумахер: «Борьба за возвращение в «Ф-1» изматывает. Словно смотришь, как остальные едят торт, который тебе нельзя»

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ральф хоть и был не в ладах с братом, но за племянника очень радеет. Похвально.
+3
0
+3
Оба задолбали, один своим племянником плешь проел и уже вызывает скорее обратную реакцию, оказывая ему медвежью услугу, другой что руководителем был бездарным и держался только на эпатаже и набросах, что после продолжает набрасывать. Но к Ральфу тут больше симпатии - он хоть с Миком и достал, но делает это не из корыстных соображений, а из родственных, понять можно
+2
0
+2
Ральф критикует других гонщиков: "выражаю своё мнение как комментатор".
Кто-то критикует племянника Ральфа: "бессмысленные нападки".

Главное не перепутать
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий