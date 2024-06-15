Ральф Шумахер: «Штайнер хочет предотвратить переход Мика в «Ф-1», создается ощущение»
Ральф Шумахер раскритиковал Штайнера из-за высказываний о Мике.
Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер не согласился с экс-руководителем «Хааса» Гюнтером Штайнером, который заявил, что не подписал бы его племянника Мика на месте «Альпин».
Мик Шумахер, работавший со Штайнером в «Хаасе», является резервным пилотом «Мерседеса» в «Ф-1» и выступает в WEC за «Альпин».
«Неописуемая тема. Обращаясь к нашему хорошему другу Гюнтеру Штайнеру: я не понимаю этих бессмысленных нападок. Создается ощущение, что он хочет предотвратить [переход Мика в команду «Альпин» «Ф-1»].
Если Мик хорошо проявит себя после потенциального возвращения в «Формулу-1», то Штайнер предстанет в плохом свете. Может, господину Штайнеру стоит подумать, почему команда [«Хаас»] сейчас выступает лучше?» – заявил Шумахер.
Ральф также прокомментировал отказ от работы с Гюнтером на RTL во время уик-эндов – оба выступали экспертами канала:
«RTL знает мою позицию, господин Штайнер тоже. Совместных появлений перед камерой больше не будет. В Бахрейне я подчинился ради общей цели, но сейчас это уже невозможно. Я действую последовательно».
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