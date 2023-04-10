Масса хочет отобрать титул Хэмилтона, Вольфф – миллиардер, «письмо с непринятием позиции России» для ралли Карякина в Китае и другие новости автоспорта за неделю

Sports.ru представляет дайджест событий в «Формуле-1» и других гоночных сериях за прошедшую неделю.

1. Масса изучит обжалование титула Хэмилтона в 2008-м. Фелипе сослался на слова Эккслстоуна – бывший руководитель «Ф-1» признался, что знал о подстроенной аварии на Гран-при Сингапура, но не стал ничего делать.

2. Сергей Карякин рассказал, что для ралли в Китае его попросили подписать «письмо с непринятием позиции России». «Вот такие отношения к нашей дружбе», – добавил чемпион «Дакара-2017».

3. Тото Вольфф попал в список миллиардеров Forbes.

4. Алонсо завоевал новый трофей: его маневр на Хэмилтона в Бахрейне признали обгоном месяца.

5. «Феррари» привезет самые серьезные обновления на Гран-при Испании, свежие детали появятся и на ближайшем этапе, сообщает итальянская пресса. «Альпин» тем временем рассчитывает сбросить 0,6 секунды к июлю.

6. Владелец «Астон Мартин» Лоренс Стролл нацелен на победы в «Ф-1» – подиумов недостаточно для его амбиций. Руководитель команды считает, что шанс есть в Монако.

7. К Леклеру домой начали приходить фанаты – адрес монегаска оказался в открытом доступе.

8. Вольфф заявил, что «Мерседес» не думает о плане «Б» на случай ухода Хэмилтона, и рассказал о своем совете Ферстаппену отправиться в систему «Ред Булл».

9. Руководители команд «Ф-1» договорились обновить формат гоночного уик-энда со спринтами.

10. В «культовом» заливе на Гран-при Майами появится настоящая вода.

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Австралии

🔔 Ближайшие гонки

1. «Ф-1» вернется этапом в Азербайджане (28-30 апреля).

2. Гран-при Америк MotoGP уже на этой неделе (14-16 апреля).

Важные цитаты

Тото Вольфф: «Штайнер не посмел бы так обращаться с Миком Шумахером при Михаэле»

Льюис Хэмилтон: «Охота началась»

Макс Ферстаппен о том, что «Ред Булл» шифруется: «Нет причин рисковать и ехать на полсекунды быстрее»

Кристиан Хорнер о Риккардо: «Когда он вернулся, было очевидно, что у него появились некоторые привычки – это был не тот Даниэль, который покинул нас»

Жан Тодт: «У Михаэля Шумахера и Ферстаппена есть общее – лучшие команды. Леклер смог бы гоняться как Макс»

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