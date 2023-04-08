«Альпин» рассчитывает сбросить 0,6 секунды к июлю

Теги Гран-при Канады Гран-при Великобритании Феррари Ред Булл Формула-1 Мерседес Астон Мартин Отмар Сафнауэр Гран-при Азербайджана Гран-при Эмилии-Романьи Альпин Авто

Руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр рассказал о грядущих обновлениях.

Команда уже проверила новинки в аэротрубе – данные показывают, что болид должен ускориться на 0,6 секунды с круга. Детали внедрят постепенно: первый этап обновлений пройдет в Баку (30 апреля) и Имоле (21 мая), второй – в Монреале (18 июня) и Сильверстоуне (9 июля). Кроме этого, планируются небольшие модификации между указанными уик-эндами.

Если все пойдет по плану, машина должна сбросить три десятые уже к Гран-при Эмилии-Романьи. Позволит ли прибавка приблизиться к «Ред Булл», неизвестно.

«К сожалению, все относительно. Но мы считаем, что сможем по меньшей мере держать темп развития «Феррари», «Мерседеса» и «Астон Мартин», – прокомментировал Сафнауэр.

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7 комментариев

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Антон Якимцев
Феттель чтоль возвращается в F1?
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Иван Алейников
Румын мутит воду
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Minuvert
Моделирование в аэротрубе показало ускорение на 6 десяток, но мы внедрим изменения не к следующей гонке, а растянем на полгода. Инновации по-французски
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Рнпрл Аари
Амбициозно однако. Будет интересно если к топам приблизятся
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Vano32rus
Правильно сделал Фернандо, что ушёл оттуда. Год за годом они говорят одно и то же, а результаты не меняются
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Gnider
Юля: "Меня то за что?"
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gljallag
К июлю 24 года…
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