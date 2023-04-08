«Альпин» рассчитывает сбросить 0,6 секунды к июлю

Руководитель « » Отмар Сафнауэр рассказал о грядущих обновлениях.

Команда уже проверила новинки в аэротрубе – данные показывают, что болид должен ускориться на 0,6 секунды с круга. Детали внедрят постепенно: первый этап обновлений пройдет в Баку (30 апреля) и Имоле (21 мая), второй – в Монреале (18 июня) и Сильверстоуне (9 июля). Кроме этого, планируются небольшие модификации между указанными уик-эндами.

Если все пойдет по плану, машина должна сбросить три десятые уже к -Романьи. Позволит ли прибавка приблизиться к « », неизвестно.

«К сожалению, все относительно. Но мы считаем, что сможем по меньшей мере держать темп развития « », « » и «Астон Мартин», – прокомментировал Сафнауэр.

Что случилось на Гран-при Австралии: три красных флага, «Мерседес» бился с Ферстаппеном, Леклер в гравии

Гонщика «Ф-1» третий раз спасли от бана на Гран-при – хотя он убрал напарника в стену. Судьи ищут любую лазейку для прощения