«Феррари» готовит масштабное обновление болида к европейской части сезона – в том числе будут переработаны боковые понтоны (Франко Нуньес)

Теги Гран-при Испании техника Феррари Формула-1 Гран-при Азербайджана Гран-при Эмилии-Романьи Авто

«Феррари» готовит ряд значительных обновлений болида на ближайшие гонки.

По информации главного редактора итальянского подразделения Motorport Франко Нуньеса, в «Феррари» планируют поэтапно внедрять обновления по ходу трех Гран-при, которые пройдут в ближайшем будущем.

На этап в Баку (ближайшая гонка) планируется привезти новый диффузор и ряд связанных с данной областью деталей, к гонке в Имоле (19-21 мая) должна быть готова новая задняя подвеска, а к этапу в Барселоне (2-4 июня) в «Феррари» хотят подготовить самое масштабное обновление – которое предусматривает изменение конструкции боковых понтонов, где в Скудерии в итоге решили пойти тем же путем, что и «Ред Булл».

В «Феррари» приступили к выполнению данного плана по обновлению конструкции болида только после того, как нашли причину ошибки в корреляции данных между аэродинамической трубой и трассой, которая сказалась на выступлениях команды в двух первых гонках сезона.

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