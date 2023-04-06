Руководитель «Астон Мартин»: «Лоренс Стролл спрашивает, когда мы выиграем гонку. Подиумов недостаточно для его амбиций»
Амбиции владельца «Астон Мартин» не ограничиваются подиумами
Руководитель команды Майк Крак сообщил, что после трех подиумов Фернандо Алонсо подряд Лоренс Стролл примеривается к победам.
«Миссия вполне понятна. [Стролл] без всякого промедления спрашивает: «Когда мы выиграем гонку?» Естественно, он доволен прогрессом, но для его амбиций этого недостаточно. Плюс работы с Лоренсом в том, что все ясно: он хочет большего, и нам придется добиваться большего», – заявил менеджер.
Крак рассказал, что для него значит успех на различных автодромах:
«Это три трассы с разными характеристиками. Мы показали конкурентоспособность на всех трех и уверены, что сможем выступить сильно и на других треках.
Но диапазон автодромов очень широкий: в Баку огромные прямые, а затем Монако, где прямых нет. Так что расклад сил в любом случае будет слегка меняться. А когда разрывы небольшие, возможно всякое. Как я говорил ранее, мы должны постоянно выжимать максимум».
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