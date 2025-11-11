Андреа Стелла: «Норрис доминирует в чемпионате, но не полностью»

Стелла осторожно высказался о шансах Норриса выиграть титул.

Руководитель «Макларена » предпочел не спешить называть Ландо Норриса сильнейшим пилотом в чемпионате.

«Я смотрю на положение в чемпионате только одним единственным образом: мы должны сконцентрироваться на конкретной гонке и убедиться, что в рамках уик-энда мы заработаем максимальное количество очков.

Честно говоря, хотя обсуждать дела в «Формуле-1» полезно и правильно, если говорить о текущем положении, то Ландо доминирует в чемпионате, но не полностью.

Это базовый момент. С точки зрения пилота и команды нам нужно убедиться, что мы остаемся сосредоточенными на себе и на наших выступлениях в рамках уик-эндов – как это было в случае с Ландо в Бразилии и Мексике», – сказал Стелла .

