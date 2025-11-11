Флавио Бриаторе: «Альпин» не нашла никого лучше Колапинто и Гасли»

Бриаторе уверен в выбранном составе «Альпин» на сезон-2026.

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе прокомментировал продление контракта с Франко Колапинто .

«Я провел с Франко много времени и увидел, как сильно он изменился и повзрослел за последние несколько месяцев. Он разговаривает со мной, как совершенно другой человек, с более выраженным чувством ответственности.

Он понимает, чем занимается с командой и инженерами. Он сильно меня удивил. Вначале многие в команде не были уверены в способностях Франко.

У нас был не такой большой выбор в плане пилотов. Если посмотреть на панораму гонщиков, то у нас есть [Пауль] Арон. Он очень хороший пилот, но все еще слишком молодой. Ему нужен еще год или два в роли резервиста, чтобы набраться опыта.

Мы не нашли никого лучше Франко и Пьера [Гасли ]», – сказал Бриаторе.

«Альпин» и Колапинто продлили контракт на сезон-2026

