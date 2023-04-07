«Я не думаю о плане «Б». Льюис бы не бросил команду вот так». Тото Вольфф – о вероятности ухода Хэмилтона из «Мерседеса»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф уверен, что Льюис Хэмилтон не станет подставлять команду поздним решением закончить карьеру.

Нынешний контракт Хэмилтона истекает в конце 2023 года и стороны пока так и не приступили к обсуждению возможного нового соглашения:

«Это может прозвучать наивно, но я правда с трудом могу думать о каком-то плане «Б», если мой план «А» по-прежнему остается более предпочтительным.

Я не хочу начинать дискуссии с другими гонщиками, потому что меня вполне устраивают те гонщики, которые сейчас выступают за нашу команду. Так что сейчас никакого плана «Б» нет, есть Льюис».

Вольфф признал, что «Мерседес» может оказаться в невыгодном положении, если у команды и правда возникнет необходимость в последний момент искать себе нового гонщика. Но при этом Вольфф уверен, что если даже Хэмилтон решит закончить карьеру, он предупредит «Мерседес» заранее:

«Думаю, Льюис бы сказал нам о такой вещи довольно рано. Не думаю, что Льюис может внезапно взять и сказать: «Так, все, мне надоело этим заниматься, я ухожу завтра же».

Он всегда чувствовал ответственность перед командой. И не бросил бы команду вот так. Да, гонщики порой могут принимать такие решения, но Льюис бы не стал нас так подводить.

С другой стороны, если вы считаете свою команду достаточно привлекательной для гонщиков, то в любом случае сможете найти решение, даже в такой ситуации».

«Мерседес» схватился за лидерство с «Ред Булл» – он восстал? Или это остальные команды «Ф-1» теперь в кризисе?

9 комментариев

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grag68
Тоже не вижу ни одной причины, по которой Льюис может уйти из мерса
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Any
Льюхе ещё рекорд Михпэля хочется побить, так что рано ещё уходить 😊
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alex8895
Вольфф: Льюис самый совершенный пилот, побеждает на скилле.
Хэмилтон "улетает" от всего пелотона на космовозе с "задушенным" мотором.

Расселл: мы с Льюисом верили в концепт болида 2023 года.
Хэмилтон: Я же вам говорил....

Вольфф: Льюис не бросит вот так команду, мы семья.
Хэмилтон: Тото, ничего личного...
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alex8895
Вольфф: Льюис всегда чувствовал ответственность перед командой.
Хэмилтон: да, в отличии от команды, которая не может признаться, что не послушала меня.
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Орбит Орбит
ну разве что из Феррари уйдет Леклер. чтоб от Рассела убежать. он оставался не из верности, а потому что было комфортно
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sir_shir
Если будет проигрывать заметно напарнику и ему перестанут миллиардер и Ко лизать бесконечно, то уйдёт.
Но если первое реально, то второе - в силу цвета и блмщины - нет
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Ascari
Ну из МакЛарен же ушёл в своё время...
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Ма Из
так, а куда ему идти? к Максику побоится, в Фурах клоунада постоянная, АМ вряд ли в ближайшие годы доминировать сможет. Если только карьеру самому заканчивать, пока Рассел её не закончил.
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irs118return
вопервых мало вероятно, что вообще гонщики в ф1 могут заявить такое с бухты барахты я ухожу , и это никак не выделяет Люсю или не характеризует, во вторых брехун 118 уровня , кто его уговаривал в позапрошлом году остаться , пообещав лютый космовоз? в третьих так вы опустились не потому что у вас болид ведро и что там у вас не получается , а потому что в Редбул гонщик лучше намного и работают они по настоящему, а не как вы аферисты с помощью ФИА. ваше законное место последний ряд!
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