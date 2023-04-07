«Я не думаю о плане «Б». Льюис бы не бросил команду вот так». Тото Вольфф – о вероятности ухода Хэмилтона из «Мерседеса»

Исполнительный директор « » уверен, что не станет подставлять команду поздним решением закончить карьеру.

Нынешний контракт Хэмилтона истекает в конце 2023 года и стороны пока так и не приступили к обсуждению возможного нового соглашения:

«Это может прозвучать наивно, но я правда с трудом могу думать о каком-то плане «Б», если мой план «А» по-прежнему остается более предпочтительным.

Я не хочу начинать дискуссии с другими гонщиками, потому что меня вполне устраивают те гонщики, которые сейчас выступают за нашу команду. Так что сейчас никакого плана «Б» нет, есть Льюис».

Вольфф признал, что «Мерседес» может оказаться в невыгодном положении, если у команды и правда возникнет необходимость в последний момент искать себе нового гонщика. Но при этом Вольфф уверен, что если даже Хэмилтон решит закончить карьеру, он предупредит «Мерседес» заранее:

«Думаю, Льюис бы сказал нам о такой вещи довольно рано. Не думаю, что Льюис может внезапно взять и сказать: «Так, все, мне надоело этим заниматься, я ухожу завтра же».

Он всегда чувствовал ответственность перед командой. И не бросил бы команду вот так. Да, гонщики порой могут принимать такие решения, но Льюис бы не стал нас так подводить.

С другой стороны, если вы считаете свою команду достаточно привлекательной для гонщиков, то в любом случае сможете найти решение, даже в такой ситуации».

«Мерседес» схватился за лидерство с «Ред Булл» – он восстал? Или это остальные команды «Ф-1» теперь в кризисе?