  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Хуан-Пабло Монтойя: «Хэмилтон видит, что делает для «Феррари» больше, чем команда делает для него. Это источник его разочарования»
11

Хуан-Пабло Монтойя: «Хэмилтон видит, что делает для «Феррари» больше, чем команда делает для него. Это источник его разочарования»

Монтойя высказался о проблемах Хэмилтона.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя считает, что причиной отсутствия хороших результатов Хэмилтона в «Феррари» является то, что инженеры и руководство не прислушиваются к советам Льюиса по улучшению болида.

Хэмилтон в этом сезоне еще ни разу не поднимался на подиум и установил собственный антирекорд за карьеру в «Ф-1».

«Льюису Хэмилтону есть что доказывать. Он никогда не сдастся. Он либо выиграет чемпионский титул, либо будет продолжать попытки. Я в этом абсолютно уверен. В следующем году, когда в «Ф-1» появятся новые болиды, он выложится на максимуме.

Источником разочарования Хэмилтона является то, что Льюис видит, что он делает для «Феррари» больше, чем «Феррари» для него. Вероятно, он считает, что работает достаточно усердно, стараясь добиться результата, но чувствует, что команда недостаточно его поддерживает.

Я скажу так – дайте Хэмилтону подходящие инструменты и средства, и он окажется на самум верху. Когда все сложится воедино, и мотивация Хэмилтона вернется, его будет почти невозможно остановить. И он явно не собирается скоро заканчивать карьеру. Он не хочет, чтобы его репутация пострадала от того, что он не достиг цели.

Гонщик чувствует разочарование, когда старается дать команде как можно больше, но не получает от команды такой же отдачи. В «Феррари» просто не слушают Хэмилтона.

Но болид «Феррари» не станет лучше работать и в руках Шарля Леклера. И чем раньше инженеры «Феррари» начнут прислушиваться к предложениям Хэмилтона об улучшении болида, тем лучше будет для команды в дальнейшем», – рассказал Монтойя.

Что случилось на Гран-при в Бразилии: как Ферстаппен прорвался на подиум с пит-лейн?!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Week
logoЛьюис Хэмилтон
logoФеррари
logoХуан-Пабло Монтойя
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Макс Ферстаппен: «Стратегия в Бразилии оказалась верной – темп стал намного лучше»
20 минут назад
Нико Хюлькенберг о сходе Бортолето: «Это сделает его сильнее»
44 минуты назад
Андреа Стелла: «Норрис доминирует в чемпионате, но не полностью»
сегодня, 15:08
Марк Уэббер о штрафе Пиастри: «Мне это показалось обычным инцидентом первого круга»
сегодня, 14:55
Франко Колапинто: «Стролл выбил Бортолето в стену – Ланс всегда так поступает, всегда выносит других с трассы»
сегодня, 14:35
Ален Прост: «Макларен» серьезно усложняет себе жизнь попытками сохранить максимально честный подход к обоим гонщикам»
сегодня, 14:26
Флавио Бриаторе: «Альпин» не нашла никого лучше Колапинто и Гасли»
сегодня, 14:06
«Феррари» объявила, что продолжит участвовать в WEC как минимум до 2029 года
сегодня, 13:34
Гельмут Марко: «Ферстаппена может спасти только авария или сход Норриса»
сегодня, 13:23
Лоран Мекьес: «Цунода не может и не должен выигрывать гонки»
сегодня, 12:59
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото