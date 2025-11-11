Хуан-Пабло Монтойя: «Хэмилтон видит, что делает для «Феррари» больше, чем команда делает для него. Это источник его разочарования»

Монтойя высказался о проблемах Хэмилтона.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя считает, что причиной отсутствия хороших результатов Хэмилтона в «Феррари» является то, что инженеры и руководство не прислушиваются к советам Льюиса по улучшению болида.

Хэмилтон в этом сезоне еще ни разу не поднимался на подиум и установил собственный антирекорд за карьеру в «Ф-1».

«Льюису Хэмилтону есть что доказывать. Он никогда не сдастся. Он либо выиграет чемпионский титул, либо будет продолжать попытки. Я в этом абсолютно уверен. В следующем году, когда в «Ф-1» появятся новые болиды, он выложится на максимуме.

Источником разочарования Хэмилтона является то, что Льюис видит, что он делает для «Феррари» больше, чем «Феррари» для него. Вероятно, он считает, что работает достаточно усердно, стараясь добиться результата, но чувствует, что команда недостаточно его поддерживает.

Я скажу так – дайте Хэмилтону подходящие инструменты и средства, и он окажется на самум верху. Когда все сложится воедино, и мотивация Хэмилтона вернется, его будет почти невозможно остановить. И он явно не собирается скоро заканчивать карьеру. Он не хочет, чтобы его репутация пострадала от того, что он не достиг цели.

Гонщик чувствует разочарование, когда старается дать команде как можно больше, но не получает от команды такой же отдачи. В «Феррари» просто не слушают Хэмилтона.

Но болид «Феррари» не станет лучше работать и в руках Шарля Леклера. И чем раньше инженеры «Феррари » начнут прислушиваться к предложениям Хэмилтона об улучшении болида, тем лучше будет для команды в дальнейшем», – рассказал Монтойя.

