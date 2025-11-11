  • Спортс
  • Марк Уэббер о штрафе Пиастри: «Мне это показалось обычным инцидентом первого круга»
10

Марк Уэббер о штрафе Пиастри: «Мне это показалось обычным инцидентом первого круга»

Уэббер высказался о штрафе Пиастри.

Бывший пилот «Формулы-1» Марк Уэббер поделился мнением об инциденте, который произошел на рестарте Гран-при Сан-Паулу.

Оскар ПиастриМакларен») задел болид Андреа Кими Антонелли («Мерседес») при попытке обгона в первом повороте после возобновления гонки. Из-за этого болид Антонелли снесло в правую сторону и он врезался в «Феррари» Шарля Леклера. Инцидент закончился сходом Леклера с дистанции из-за сломанной подвески.

Стюарды же, рассмотрев обстоятельства инцидента, выписали австралийцу 10-секундный штраф.

Уэббер, который является менеджером Пиастри, комментирую произошедшее высказал мнение, что считает это скорее гоночным инцидентом, характерным для первого круга во время старта или рестарта заезда.

«Мне это показалось достаточно обычным инцидентом первого круга. Хотя обычно на старте на трассе гонщики оставляют чуть больше места друг другу, в то время как здесь был рестарт.

Пиастри хорошо провел рестарт, а Антонелли находился справа, и с той стороны у него еще оставалось немного места. Так что Антонелли оказался в роли котлеты, зажатой в сэндвиче.

Возможно, гонщикам тут стоило действовать немного аккуратнее, больше сотрудничать друг с другом. Ну а 10-секундный штраф при такой плотности пелотона сильно осложняет задачу отыграть после этого потерянные позиции. Из-за этого штрафа Оскар потерял очень много очков», – рассказал Уэббер.

Отчаянная атака Пиастри – полный провал: выбил Леклера, получил штраф и подорвал интригу в «Ф-1»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
logoМарк Уэббер
logoШарль Леклер
Гран-при Бразилии
logoАндреа Кими Антонелли
logoОскар Пиастри
logoФормула-1
logoМакларен
logoМерседес
logoФеррари
