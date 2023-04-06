В «культовом» заливе на Гран-при Майами появится настоящая вода

Теги Формула-1 Гран-при Майами Авто

Имитацию пристани с яхтами на Гран-при Майами заменят на залив с настоящей водой.

Бухта между шестым, седьмым и восьмым поворотами стала поводом для шуток и мемов. Президент этапа в Майами Тайлер Эпп назвал залив «культовым» и заявил, что он стал одним из наиболее популярных мест автодрома.

В 2023 году яхты разместят в настоящей воде.

Гран-при Майами состоится с 5 по 7 мая.

Обман на «Ф-1» в США: красивый залив для яхт оказался топорной подделкой. Угарают все: репортеры, серии-конкуренты и даже организаторы

Изображения: соцсети Гран-при Майами

2 комментария

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Самая быстрая булочка в мире
Зачем?
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TravenS
Был "гордый" залив, стал обычный пруд 😒
+4
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