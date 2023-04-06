В «культовом» заливе на Гран-при Майами появится настоящая вода
Имитацию пристани с яхтами на Гран-при Майами заменят на залив с настоящей водой.
Бухта между шестым, седьмым и восьмым поворотами стала поводом для шуток и мемов. Президент этапа в Майами Тайлер Эпп назвал залив «культовым» и заявил, что он стал одним из наиболее популярных мест автодрома.
В 2023 году яхты разместят в настоящей воде.
Гран-при Майами состоится с 5 по 7 мая.
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Изображения: соцсети Гран-при Майами
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