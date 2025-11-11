  • Спортс
  • Ален Прост: «Макларен» серьезно усложняет себе жизнь попытками сохранить максимально честный подход к обоим гонщикам»
Прост считает позицию «Макларена» в отношении гонщиков неправильной.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Ален Прост поделился мнением о действиях команды в отношении ее гонщиков Ландо Норриса и Оскара Пиастри в борьбе за титул.

По словам Проста, в «Макларене» делают себе только хуже попытками исправить те ситуации, которые кажутся им несправедливыми.

«Сейчас ходит много разговоров об отношении «Макларена» к своим гонщикам. Некоторым кажется, что «Макларен» дает преимущество Ландо Норрису, другие верят в то, что в команде защищают интересы Пиастри.

Подобные вещи часто происходили в истории «Формулы-1», и я сам могу довольно хорошо об этом судить. Например, я помню, как в 1988 году в боксы «Макларена» привезли двигатели «Хонды», на упаковках которых было написано: «Специально для Айртона Сенны».

Как бы то ни было, не думаю, что сейчас в «Макларене» могут позволить себе делать ставку на кого-то одного. Скорее мне кажется, что в «Макларене» серьезно усложняют себе жизнь попытками сохранить максимально честный и равных подход. И тем самым делая ошибку пытаясь как-то восстановить справедливость, когда в гонке у кого-то из пилотов что-то идет не так», – рассказал Прост.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Week
