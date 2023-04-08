Тото Вольфф: «Посоветовал Ферстаппену идти в систему «Ред Булл» – у «Мерседеса» не было места на сезон-2015»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Нико Росберг Альфа Таури GP2 Формула-1 Гельмут Марко Тото Вольфф Макс Ферстаппен Авто

Тото Вольфф рассказал, что посоветовал Максу Ферстаппену в начале карьеры

Гонщиком интересовался «Мерседес», однако нидерландец предпочел систему «Ред Булл», которая смогла сразу же посадить его в болид «Формулы-1».

«У меня не было места, которое я мог бы предложить ему. У Льюиса [Хэмилтона] и Нико [Росберга] были долгосрочные контракты. Макс, безусловно, являлся интересным молодым человеком, но в тот момент мы могли предложить ему кокпит в GP2, а затем, возможно, контракт.

Но Гельмут [Марко] смог предоставить место в «Формуле-1», и в итоге я посоветовал ему (Ферстаппену) идти этим путем. А это означало уход из орбиты «Мерседеса», – поделился воспоминаниями исполнительный директор «Мерседеса».

Вольфф высказался о плюсах второй команды «Ред Булл» – «Альфа Таури» (ранее – «Торо Россо»), где и начал карьеру Ферстаппен в 2015 году:

«Безусловно, это преимущество, когда у тебя есть команда, где можно проверить пилотов. Также это оказало сильное влияние, когда нужно было оценить двигатели «Хонды».

Но это очень дорогостоящее предприятие. Нужно тратить 100 миллионов на сезон. Это лучший способ тестировать гонщиков, но он очень дорогой».

Знаете, где Макс Ферстаппен держит кубок чемпиона «Ф-1»? На мини-холодильнике у компа, на котором рубится в симгонки

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ChecoPerezzz
Ответ alex1382
Тотоха сказочник. А то что в Вилках выступают фактически протеже Мерса, это он как то не упомянул
протеже Мерса это Албон, который с РБ связан или Сарджент, который благодаря паспорту гоняет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tick_tick_BOOM
Ответ Иван Алейников
Я думаю он говорит правильно, ведь зарплаты пилотов не идут в ограничение и платить могут условно иные источники (могу ошибаться, поправьте). Хотя, с вами я полностью согласен в части суммы ЗП
Зарплату платит один из совладельцев -химический концерн " INEOS", который заплатил порядка 400 млн за 33% акций "Мерседес" в 2020.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Алейников
Ответ tick_tick_BOOM
Человек, который платит одному(!) из своих пилотов 55 млн без учёта бонусов(если верить "Forbes"), считает очень дорогим потратить 100 млн на целую команду..
Я думаю он говорит правильно, ведь зарплаты пилотов не идут в ограничение и платить могут условно иные источники (могу ошибаться, поправьте). Хотя, с вами я полностью согласен в части суммы ЗП
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alex1382
Тотоха сказочник. А то что в Вилках выступают фактически протеже Мерса, это он как то не упомянул
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tick_tick_BOOM
Человек, который платит одному(!) из своих пилотов 55 млн без учёта бонусов(если верить "Forbes"), считает очень дорогим потратить 100 млн на целую команду..
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий