Тото Вольфф: «Посоветовал Ферстаппену идти в систему «Ред Булл» – у «Мерседеса» не было места на сезон-2015»

Тото Вольфф рассказал, что посоветовал Максу Ферстаппену в начале карьеры

Гонщиком интересовался «Мерседес», однако нидерландец предпочел систему «Ред Булл», которая смогла сразу же посадить его в болид «Формулы-1».

«У меня не было места, которое я мог бы предложить ему. У Льюиса [ ] и [Росберга] были долгосрочные контракты. Макс, безусловно, являлся интересным молодым человеком, но в тот момент мы могли предложить ему кокпит в GP2, а затем, возможно, контракт.

Но Гельмут [ ] смог предоставить место в «Формуле-1», и в итоге я посоветовал ему (Ферстаппену) идти этим путем. А это означало уход из орбиты «Мерседеса», – поделился воспоминаниями исполнительный директор «Мерседеса».

Вольфф высказался о плюсах второй команды « » – « » (ранее – «Торо Россо»), где и начал карьеру Ферстаппен в 2015 году:

«Безусловно, это преимущество, когда у тебя есть команда, где можно проверить пилотов. Также это оказало сильное влияние, когда нужно было оценить двигатели «Хонды».

Но это очень дорогостоящее предприятие. Нужно тратить 100 миллионов на сезон. Это лучший способ тестировать гонщиков, но он очень дорогой».

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