«Феррари» объявила, что продолжит участвовать в WEC как минимум до 2029 года

«Феррари» продлила программу в гонках на выносливость.

Руководитель программы «Феррари» в гонках на выносливость Антонелло Колетта заявил, что команда продолжит выступать в классе гиперкаров чемпионата мира WEC, куда входит марафон «24 часа Ле-Мана», как минимум до 2029 года включительно.

«Наша программа была рассчитана на пять лет – с 2023-го по 2027-й, поскольку это был цикл, который ФИА определила для нынешних правил. Теперь ФИА расширила его до 2029-го. Для «Феррари» это означает подтверждение участия в серии вплоть до 2029-го», – сказал Колетта.

По итогам сезона-2025 «Феррари» выиграла титул в обоих зачетах – в личном (с экипажем №51 – Алессандро Пьер Гвиди, Джеймс Каладо, Антонио Джовинацци) и в зачете производителей.

«Феррари» стала чемпионом WEC в зачетах пилотов и конструкторов, «Тойота» выиграла заезд впервые в 2025-м, Баттон – 16-й в последней гонке в карьере

