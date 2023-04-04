Тото Вольфф: «Штайнер не посмел бы так обращаться с Миком Шумахером при Михаэле»

Теги Михаэль Шумахер Льюис Хэмилтон Уильямс Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Хаас Мик Шумахер Гюнтер Штайнер Джордж Расселл Гран-при Сахира Авто

Тото Вольфф сообщил, что «Мерседес» заботится о Мике Шумахере, в отличие от «Хааса»

Исполнительный директор немецкой команды высказался о том, как отец пилота Михаэль Шумахер повлиял бы на взаимодействие Мика с руководителем «Хааса» Гюнтером Штайнером. Вольфф также пообещал резервному пилоту место в кокпите в случае проблем у Льюиса Хэмилтона или Джорджа Расселла.

В 2020 году команда проигнорировала резервных гонщиков, когда Хэмилтон заразился коронавирусом, и на Гран-при Сахира пригласила Расселла, который тогда представлял «Уильямс».

«Если один из наших пилотов заразится ковидом или получит травму, Мик сядет в «Мерседес». Точка, обсуждать нечего. В этот раз будет выступать Мик. Мы постараемся предоставить ему старую машину как можно скорее.

Я присматриваю за мальцом. Могу лишь сказать, что его родители все сделали правильно, когда его воспитывали. И я утверждаю, что, если бы Михаэль сопровождал Мика в течение двух сезонов в «Хаасе», Штайнер бы не посмел так обращаться с Миком», – заявил Вольфф.

Штайнеру «не стыдно» за слова о Шумахере в Drive to Survive. Гюнтер заявлял, что Мику не нужны тормоза – он «####### медленно» едет

Ральф Шумахер: «При Михаэле Штайнер иначе обращался бы с Миком»

2 комментария

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Рнпрл Аари
Да, Штайнер тот ещё позёр, накаляет обстановку будь здоров. Не удивлюсь если вскоре и Кевин с Ником разосрутся
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Jan Vorontsov
Здесь Волк прав. Ни разу не фанат Мика, но эта эпатажная прямота Штайнера всё больше выглядит как самоутверждение за счёт подчинённых. Навязали тебе Мика? Ну скажи хоть слово в адрес Джина, а, исчезла прямота куда-то.
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