Тото Вольфф: «Штайнер не посмел бы так обращаться с Миком Шумахером при Михаэле»
Тото Вольфф сообщил, что «Мерседес» заботится о Мике Шумахере, в отличие от «Хааса»
Исполнительный директор немецкой команды высказался о том, как отец пилота Михаэль Шумахер повлиял бы на взаимодействие Мика с руководителем «Хааса» Гюнтером Штайнером. Вольфф также пообещал резервному пилоту место в кокпите в случае проблем у Льюиса Хэмилтона или Джорджа Расселла.
В 2020 году команда проигнорировала резервных гонщиков, когда Хэмилтон заразился коронавирусом, и на Гран-при Сахира пригласила Расселла, который тогда представлял «Уильямс».
«Если один из наших пилотов заразится ковидом или получит травму, Мик сядет в «Мерседес». Точка, обсуждать нечего. В этот раз будет выступать Мик. Мы постараемся предоставить ему старую машину как можно скорее.
Я присматриваю за мальцом. Могу лишь сказать, что его родители все сделали правильно, когда его воспитывали. И я утверждаю, что, если бы Михаэль сопровождал Мика в течение двух сезонов в «Хаасе», Штайнер бы не посмел так обращаться с Миком», – заявил Вольфф.
Штайнеру «не стыдно» за слова о Шумахере в Drive to Survive. Гюнтер заявлял, что Мику не нужны тормоза – он «####### медленно» едет
Ральф Шумахер: «При Михаэле Штайнер иначе обращался бы с Миком»
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