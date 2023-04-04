Тото Вольфф: «Штайнер не посмел бы так обращаться с Миком Шумахером при Михаэле»

Тото Вольфф сообщил, что «Мерседес» заботится о Мике Шумахере, в отличие от «Хааса»

Исполнительный директор немецкой команды высказался о том, как отец пилота повлиял бы на взаимодействие Мика с руководителем « » . Вольфф также пообещал резервному пилоту место в кокпите в случае проблем у или Джорджа Расселла.

В 2020 году команда проигнорировала резервных гонщиков, когда Хэмилтон заразился коронавирусом, и на Гран-при Сахира пригласила Расселла, который тогда представлял «Уильямс».

«Если один из наших пилотов заразится ковидом или получит травму, Мик сядет в « ». Точка, обсуждать нечего. В этот раз будет выступать Мик. Мы постараемся предоставить ему старую машину как можно скорее.

Я присматриваю за мальцом. Могу лишь сказать, что его родители все сделали правильно, когда его воспитывали. И я утверждаю, что, если бы Михаэль сопровождал Мика в течение двух сезонов в «Хаасе», Штайнер бы не посмел так обращаться с Миком», – заявил Вольфф.

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