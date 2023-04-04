Жан Тодт: «У Михаэля Шумахера и Ферстаппена есть общее – лучшие команды. Леклер смог бы гоняться как Макс»

Жан Тодт высказался о сравнении Макса Ферстаппена и Михаэля Шумахера

Экс-президент ФИА работал с в «Феррари». По мнению , нынешний пилот Скудерии Шарль Леклер мог бы выступать на уровне двукратного чемпиона из « ».

– Многим Ферстаппен напоминает Шумахера. А вам?

– Он быстрый, редко ошибается. Он боец, как и Михаэль. Но я слишком плохо знаю как человека, чтобы судить.

Когда Михаэль гонялся, то казался слегка наглым и несносным, но так он пытался скрыть свою застенчивость. Он был скромным, всегда сомневался в себе. Он никогда не винил команду, даже когда из-за нас отказали тормоза в Сильверстоуне (Шумахер сломал ногу на -1999 – Sports.ru).

Не люблю сравнения, но у него и Макса есть кое-что общее.

– Что?

– У них лучшие команды, и это помогает.

– Смог бы Леклер в более сильной команде делать то, что делает Ферстаппен?

– Конечно. В «Ф-1» есть хорошие гонщики и есть весьма небольшая группа очень хороших, к которой Леклер принадлежит.

Лео Туррини: «У Леклера кризис идентичности. Пытаясь компенсировать ограничения машины «Феррари», он осложняет себе жизнь»

Что случилось на Гран-при Австралии: три красных флага, «Мерседес» бился с Ферстаппеном, Леклер в гравии