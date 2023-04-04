Жан Тодт: «У Михаэля Шумахера и Ферстаппена есть общее – лучшие команды. Леклер смог бы гоняться как Макс»
Жан Тодт высказался о сравнении Макса Ферстаппена и Михаэля Шумахера
Экс-президент ФИА работал с Шумахером в «Феррари». По мнению Тодта, нынешний пилот Скудерии Шарль Леклер мог бы выступать на уровне двукратного чемпиона из «Ред Булл».
– Многим Ферстаппен напоминает Шумахера. А вам?
– Он быстрый, редко ошибается. Он боец, как и Михаэль. Но я слишком плохо знаю Макса как человека, чтобы судить.
Когда Михаэль гонялся, то казался слегка наглым и несносным, но так он пытался скрыть свою застенчивость. Он был скромным, всегда сомневался в себе. Он никогда не винил команду, даже когда из-за нас отказали тормоза в Сильверстоуне (Шумахер сломал ногу на Гран-при Великобритании-1999 – Sports.ru).
Не люблю сравнения, но у него и Макса есть кое-что общее.
– Что?
– У них лучшие команды, и это помогает.
– Смог бы Леклер в более сильной команде делать то, что делает Ферстаппен?
– Конечно. В «Ф-1» есть хорошие гонщики и есть весьма небольшая группа очень хороших, к которой Леклер принадлежит.
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Легко живется в команде, обладающей космовозом. Когда ты второй, это самая сложная позиция. Тебе нужно принимать нестандартные решения, которые чаще не работают из-за ограничений регламента, где-то нужно пытаться прибавить засчет надежности, где-то нужно давить педаль, рискуя вылететь. Все это и происходит, и это надо перебороть. Шуми смог, по шарлю не уверен.
А что такое лучшая машина этого года, очередная работа многоуважаемого ньюи, с которым феррари борется, сколько я себя помню.
Бороться с ним в аэродинамике невозможно. Нужна ракета вместо мотора (добиться этого очень сложно), или на мостике компания уровня тодт-браун-бирн. Таких людей едва ли можно собрать сейчас.
Я не фанат беганья из команд в команду, если он хочет уйти пусть валит, вторикелить максу или джорджу. Феррари себе всегда найдет подходящий вариант.
но они оба быстры и если Леклеру дать такой же самовоз он тоже будет штамповать победы одну за другой.