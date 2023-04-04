Жан Тодт: «У Михаэля Шумахера и Ферстаппена есть общее – лучшие команды. Леклер смог бы гоняться как Макс»

Теги Михаэль Шумахер Гран-при Великобритании ФИА Феррари Жан Тодт Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Шарль Леклер Авто

Жан Тодт высказался о сравнении Макса Ферстаппена и Михаэля Шумахера

Экс-президент ФИА работал с Шумахером в «Феррари». По мнению Тодта, нынешний пилот Скудерии Шарль Леклер мог бы выступать на уровне двукратного чемпиона из «Ред Булл».

– Многим Ферстаппен напоминает Шумахера. А вам?

– Он быстрый, редко ошибается. Он боец, как и Михаэль. Но я слишком плохо знаю Макса как человека, чтобы судить.

Когда Михаэль гонялся, то казался слегка наглым и несносным, но так он пытался скрыть свою застенчивость. Он был скромным, всегда сомневался в себе. Он никогда не винил команду, даже когда из-за нас отказали тормоза в Сильверстоуне (Шумахер сломал ногу на Гран-при Великобритании-1999 – Sports.ru).

Не люблю сравнения, но у него и Макса есть кое-что общее.

– Что?

– У них лучшие команды, и это помогает.

– Смог бы Леклер в более сильной команде делать то, что делает Ферстаппен?

– Конечно. В «Ф-1» есть хорошие гонщики и есть весьма небольшая группа очень хороших, к которой Леклер принадлежит.

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6 комментариев

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oregu
Жан просто уже стареет, память не та, забыл клоунаду 99ого например (и не только), как его подчиненные бегали с тремя типами резины вокруг озадаченного ирвайна на питстопе на нюрбурге.
Легко живется в команде, обладающей космовозом. Когда ты второй, это самая сложная позиция. Тебе нужно принимать нестандартные решения, которые чаще не работают из-за ограничений регламента, где-то нужно пытаться прибавить засчет надежности, где-то нужно давить педаль, рискуя вылететь. Все это и происходит, и это надо перебороть. Шуми смог, по шарлю не уверен.
А что такое лучшая машина этого года, очередная работа многоуважаемого ньюи, с которым феррари борется, сколько я себя помню.
Бороться с ним в аэродинамике невозможно. Нужна ракета вместо мотора (добиться этого очень сложно), или на мостике компания уровня тодт-браун-бирн. Таких людей едва ли можно собрать сейчас.
Я не фанат беганья из команд в команду, если он хочет уйти пусть валит, вторикелить максу или джорджу. Феррари себе всегда найдет подходящий вариант.
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Luca di Montezemolo
Ответ felipe89
Даже старина Тодт, уже косвенно намекает - беги Шарль) я одно не пойму, как можно было из такой машины, которая, в прошлом сезоне, была второй по скорости, сделать такое корыто, которое даже на подиум не может заехать, не говоря уже о какой-то борьбе за победу
Фуры прибавили, и даже сайнц ехал по скорости не хуже тех кто на подиум попал на 2 и 3 месте, так что подиум не за горами, но о победе можно не мечтать без сходов звездолета.
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ffmp
Ответ felipe89
Даже старина Тодт, уже косвенно намекает - беги Шарль) я одно не пойму, как можно было из такой машины, которая, в прошлом сезоне, была второй по скорости, сделать такое корыто, которое даже на подиум не может заехать, не говоря уже о какой-то борьбе за победу
Невидимая рука Бинотто) В прошлом году в середине сезона говорил что бюджеты сезона уже направлены на болид след.сезона, поэтому обновлений нет
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Фанат спорта01
Ответ United_LP
Получается, разница между Максом и Шарлем только команда
нет различий много.
но они оба быстры и если Леклеру дать такой же самовоз он тоже будет штамповать победы одну за другой.
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felipe89
Даже старина Тодт, уже косвенно намекает - беги Шарль) я одно не пойму, как можно было из такой машины, которая, в прошлом сезоне, была второй по скорости, сделать такое корыто, которое даже на подиум не может заехать, не говоря уже о какой-то борьбе за победу
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United_LP
Получается, разница между Максом и Шарлем только команда
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