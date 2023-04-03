Кристиан Хорнер о Риккардо: «Когда он вернулся, было очевидно, что у него появились некоторые привычки – это был не тот Даниэль, который покинул нас»

Руководитель «Ред Булл» рассказал об адаптации к роли резервного пилота.

В 2023-м Риккардо вернулся в « » в качестве резервиста. Ранее – в 2019-м – он перешел в «Рено», где провел два сезона, а позже выступал еще два года за «Макларен». По словам Хорнера, оба перехода сказались на Даниэле.

«Думаю, проблема в том, что, когда вы пилотируете болид, у которого есть пределы [в мощности и темпе], вам приходится адаптироваться. Вы стараетесь приспособиться, чтобы выжать максимум из машины. Когда он [Риккардо] вернулся, было очевидно, что у него появились некоторые привычки – это был не тот Даниэль, который покинул нас два или три года ранее.

Но у него появилось свободное время в Рождество и после него, шанс перезагрузиться. Когда он вернулся и погрузился в работу на сезон-2023, он явно взялся за дело. Думаю, ему нравится, как ведется себя машина в виртуальном мире – это, судя по всему, довольно похоже на ее поведение в реальности.

Думаю, он отчаянно пытается вернуться за руль настоящего болида, чтобы показать свой уровень. Мы явно видим, как он снова становится тем Даниэлем, которого мы знали.

Он прямо с головой бросается в свое дело. Посещает все брифинги, усердно работает на симуляторе, а в Великобритании еще и помогает готовиться к гонкам и развивать болид. Даниэль – это вездесущая позитивная энергия. Здорово наблюдать за тем, как он возвращает свою харизму, видеть эту большую улыбку на его лице. Он освещает собой комнату, когда входит.

Надеюсь, он заново откроет в себе любовь к спорту. Он еще проедет для нас на паре тестов позже в этом году. Посмотрим, что у него получится. Но думаю, это другой опыт. Должно быть, ему очень тяжело не быть пилотом в этот уик-энд (Риккардо посетил Гран-при Австралии с «Ред Булл»; он впервые появился в паддоке после возвращения в команду – Sports.ru). Но он отдает всего себя новой работе», – рассказал Хорнер.

Ферстаппен выиграл после трех красных флагов, Алонсо прописался на подиуме и расстался с девушкой, новый рекорд Хэмилтона, 0 очков «Феррари» и другие события Гран-при Австралии