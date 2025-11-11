Макс Ферстаппен: «Стратегия в Бразилии оказалась верной – темп стал намного лучше»

Ферстаппен прокомментировал выступление «Ред Булл» в Бразилии.

Пилот «Ред Булл » доволен стратегией команды на Гран-при Сан-Паулу, где он финишировал на третьем месте после старта с пит-лейн из-за смены настроек и замены двигателя.

«Думаю, темп стал намного лучше. Сегодня [в воскресенье] еще было чуть прохладнее, что, вероятно, нам помогло.

Машина вела себя более отзывчиво. Даже когда я получил прокол во время отрезка на «харде» и откатился назад, на «медиуме» мне удалось снова прорваться вперед. Думаю, наша стратегия оказалась верной.

Даже на «софте» болид работал хорошо. Только когда я подобрался ближе и прошел Джорджа [Расселла], шины стали изнашиваться. А затем я приблизился к Кими [Антонелли] – шины начали перегреваться, и я столкнулся с потерей сцепления», – сказал Ферстаппен.

