Макс Ферстаппен о том, что «Ред Булл» шифруется: «Нет причин рисковать и ехать на полсекунды быстрее»
Макс Ферстаппен прокомментировал мнение о том, что «Ред Булл» скрывает скорость
Чемпионы мира «ограничивают мощность» и «не очень хотят показывать весь потенциал», предположил пилот «Мерседеса» Джордж Расселл после Гран-при Австралии. Этап в Мельбурне выиграл «Ред Булл», как и остальные гонки сезона.
«Они ничего не могут поделать. Мы просто стараемся развивать машину как можно лучше, но также контролировать темп. Мы не знали и, думаю, никто не знал, сколько протянут шины «хард».
[Осторожная работа с покрышками] связана с тем, что нужно было доехать до финиша – полагаю, у нас есть небольшое преимущество по скорости над соперниками. Нет причин для того, чтобы пытаться ехать на полсекунды быстрее и разрушать шины. Кто знает, что случится: может появиться машина безопасности или красные флаги, как это произошло в гонке. Нет необходимости рисковать», – отреагировал двукратный чемпион «Формулы-1» в подкасте Chequered Flag.
Джордж Расселл: «Наверняка, «Ред Булл» ограничивает мощность болида»
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В любом случае это очень подкупает, что он не строит из себя героя, превозмогающего третий болид по скорости, а просто уничтожает всех, ещё бы не жаловался на соперников по радио/после гонки - цены бы ему не было.
Вспоминаю молодого Шуми, который мог лидировать в гонке за Бенеттон секунд на 30-40 впереди всех за несколько кругов до финиша (все плановые дозаправки уже были позади) и штамповать лучшие круги (за которые не двали очков), рискуя вообще вылететь от случайного порыва ветра, например, или ещё чего, но ему было пофиг, доминация - его всё!
Тогда правда не было ограничений компонентов на сезон, но это сути дела не меняет, всё равно же можно было сойти из-за этого вообще. Этим он очень по-хорошему цеплял, как тру гонщик.