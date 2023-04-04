Макс Ферстаппен о том, что «Ред Булл» шифруется: «Нет причин рисковать и ехать на полсекунды быстрее»

Макс Ферстаппен прокомментировал мнение о том, что «Ред Булл» скрывает скорость

Чемпионы мира «ограничивают мощность» и «не очень хотят показывать весь потенциал», предположил пилот « » Джордж Расселл после . Этап в Мельбурне выиграл «Ред Булл», как и остальные гонки сезона.

«Они ничего не могут поделать. Мы просто стараемся развивать машину как можно лучше, но также контролировать темп. Мы не знали и, думаю, никто не знал, сколько протянут шины «хард».

[Осторожная работа с покрышками] связана с тем, что нужно было доехать до финиша – полагаю, у нас есть небольшое преимущество по скорости над соперниками. Нет причин для того, чтобы пытаться ехать на полсекунды быстрее и разрушать шины. Кто знает, что случится: может появиться машина безопасности или красные флаги, как это произошло в гонке. Нет необходимости рисковать», – отреагировал двукратный чемпион «Формулы-1» в подкасте Chequered Flag.

Джордж Расселл: «Наверняка, «Ред Булл» ограничивает мощность болида»

Гельмут Марко: «Ферстаппен был абсолютно прав, когда решил излишне не рисковать, он ведь борется за чемпионат»