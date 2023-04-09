«Я бы попросил вас не приходить ко мне домой». Леклер обратился к болельщикам – его домашний адрес оказался в общем доступе

Теги Феррари Формула-1 Шарль Леклер Авто

Информация о домашнем адресе пилота «Феррари» Шарля Леклера оказалась в общем доступе. Что привело к появлению огромного количества болельщиков у дома монегаска.

Леклер решил обратиться к болельщикам через соцсети с просьбой уважать его частную жизнь.

«За последние пару месяцев мой домашний адрес каким-то образом оказался в общем доступе, из-за чего люди стали собираться под окнами моего дома и звонить в дверь, стараясь получить автограф или селфи.

И хотя я очень рад поддержке болельщиков, я бы хотел очень сильно попросить вас уважать мою частную жизнь и не приходить ко мне домой. Я всегда стараюсь найти время для каждого болельщика, если встречаю его на улице или на треке. Но я не буду спускаться, когда вы приходите ко мне домой.

Ваша поддержка в реальной жизни и в соцсетях очень многое для меня значит, но всему есть предел. Всех с праздником Пасхи!» – написал Леклер.

У Леклера – худший старт за «Феррари» и нокаут от эмоций. Пихает напарнику за пустяк и первым же маневром уезжает в гравий

2 комментария

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rashnew
Продай дом и купи новый
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serginn
Порой фанаты такие дебилы...
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