Руководители команд «Ф-1» договорились обновить формат гоночного уик-энда со спринтами (Daily Mail)

Теги Гран-при США Гран-при Бельгии Гран-при Бразилии ФИА Формула-1 Гран-при Австрии регламент Гран-при Азербайджана Гран-при Катара Авто

Руководители команд «Формулы-1» согласовали изменения формата гоночного уик-энда, подразумевающего проведение спринт-заезда.

По условиям нового формата в пятницу команды будут проводить одну сессию свободных заездов, после которой будет проходить квалификация. Результаты данной квалификации будут определять стартовый    порядок на самом Гран-при – в воскресной гонке. И именно победитель пятничной квалификации в статистике будет указываться как обладатель поула.

В то же время суббота будет отдана на сессии, связанные со спринтом. Сначала команды проведут короткую квалификацию к спринту, а затем сам спринт.

По информации Daily Mail, руководители команд обсуждали данный вопрос на совещании, которое прошло в рамках гоночного уик-энда в Австралии. В результате данные изменения формата поддержали представители «Формулы-1» и 8 из 10 руководителей команд.

Теперь для утверждения поправок к регламенту они должны быть одобрены на заседании Комиссии «Формулы-1» – ближайшее заседание намечено на 25 апреля. Таким образом, поправки могут быть официально утверждены буквально за несколько дней до Гран-при Азербайджана – первого этапа из шести, где в этом году планируются проводить спринт-заезды.

Также уик-энды со спринтами планируется провести в рамках Гран-при Австрии, Гран-при Бельгии, Гран-при Катара, Гран-при США и Гран-при Бразилии.

Не исключается вариант, что для этапа в Баку будет сделано исключение и уик-энд пройдет по формату предыдущей версии. Во многом это связано с нехваткой комплектов шин – в «Пирелли» уже заявляли, что все комплекты для участников «Формулы-1» были заранее отправлены в Баку.

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5 комментариев

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Великий Алонсо
Зачем так все усложнять то? Дичь полная
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Рнпрл Аари
А настройки можно после пятницы менять или как?
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Волька-ибн-Алёша
ну и славно
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Imax161
слишком много квалификаций, ценность квалы основной теряется. Оставьте в пятницу две практики, в субботу квала и спринт, в воскресение гонка.
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Хрен Винтов
Вполне логично...
Разная погода и сама суть субботнего мероприятия, как отдельного события.
Да и настройки разные для квалы и для спринта.
Я - За.
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