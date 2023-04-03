Руководители команд «Ф-1» договорились обновить формат гоночного уик-энда со спринтами (Daily Mail)
Руководители команд «Формулы-1» согласовали изменения формата гоночного уик-энда, подразумевающего проведение спринт-заезда.
По условиям нового формата в пятницу команды будут проводить одну сессию свободных заездов, после которой будет проходить квалификация. Результаты данной квалификации будут определять стартовый порядок на самом Гран-при – в воскресной гонке. И именно победитель пятничной квалификации в статистике будет указываться как обладатель поула.
В то же время суббота будет отдана на сессии, связанные со спринтом. Сначала команды проведут короткую квалификацию к спринту, а затем сам спринт.
По информации Daily Mail, руководители команд обсуждали данный вопрос на совещании, которое прошло в рамках гоночного уик-энда в Австралии. В результате данные изменения формата поддержали представители «Формулы-1» и 8 из 10 руководителей команд.
Теперь для утверждения поправок к регламенту они должны быть одобрены на заседании Комиссии «Формулы-1» – ближайшее заседание намечено на 25 апреля. Таким образом, поправки могут быть официально утверждены буквально за несколько дней до Гран-при Азербайджана – первого этапа из шести, где в этом году планируются проводить спринт-заезды.
Также уик-энды со спринтами планируется провести в рамках Гран-при Австрии, Гран-при Бельгии, Гран-при Катара, Гран-при США и Гран-при Бразилии.
Не исключается вариант, что для этапа в Баку будет сделано исключение и уик-энд пройдет по формату предыдущей версии. Во многом это связано с нехваткой комплектов шин – в «Пирелли» уже заявляли, что все комплекты для участников «Формулы-1» были заранее отправлены в Баку.
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Разная погода и сама суть субботнего мероприятия, как отдельного события.
Да и настройки разные для квалы и для спринта.
Я - За.