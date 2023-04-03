Маневр Алонсо на Хэмилтона в Бахрейне признан обгоном месяца в «Ф-1»
Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо получил очередной трофей.
Двукратному чемпиону мира вручили приз за лучший обгон марта от «Формулы-1» и Crypto.com.
Обладателей новой ежемесячной награды определяют болельщики на сайте серии. В конце сезона фанаты выберут обгон года.
Фернандо наградили за обгон пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Бахрейна. Испанец завершил стартовую гонку сезона на третьем месте.
Алонсо украл первый Гран-при года: разделал Хэмилтона и «Феррари» в сложнейшем повороте трассы. Забрал подиум!
1 комментарий