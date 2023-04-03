Маневр Алонсо на Хэмилтона в Бахрейне признан обгоном месяца в «Ф-1»

Теги Гран-при Бахрейна Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Астон Мартин Авто

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо получил очередной трофей.

Двукратному чемпиону мира вручили приз за лучший обгон марта от «Формулы-1» и Crypto.com.

Обладателей новой ежемесячной награды определяют болельщики на сайте серии. В конце сезона фанаты выберут обгон года.

Фернандо наградили за обгон пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Бахрейна. Испанец завершил стартовую гонку сезона на третьем месте.

Алонсо украл первый Гран-при года: разделал Хэмилтона и «Феррари» в сложнейшем повороте трассы. Забрал подиум!

1 комментарий

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Самая быстрая булочка в мире
Обгоном года будет
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