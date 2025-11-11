  • Спортс
  • Франко Колапинто: «Стролл выбил Бортолето в стену – Ланс всегда так поступает, всегда выносит других с трассы»
Франко Колапинто: «Стролл выбил Бортолето в стену – Ланс всегда так поступает, всегда выносит других с трассы»

Колапинто обвинил Стролла в сходе Бортолето в Бразилии.

Пилот «Альпин» считает Ланса Стролла виновным в аварии Габриэла Бортолето на старте Гран-при Сан-Паулу.

Сам бразилец ранее назвал случившееся гоночным инцидентом.

«Стролл всегда выносит других с трассы, он не смотрит в зеркала. Он выбил Габриэла в стену – он всегда так поступает», – сказал Колапинто.   

Габриэл Бортолето о сходе в Бразилии: «Один из сложнейших уик-эндов за всю мою карьеру»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
logoЛанс Стролл
logoФранко Колапинто
logoАльпин
logoЗаубер
logoГабриэл Бортолето
Гран-при Бразилии
logoФормула-1
logoАстон Мартин
