Франко Колапинто: «Стролл выбил Бортолето в стену – Ланс всегда так поступает, всегда выносит других с трассы»

Колапинто обвинил Стролла в сходе Бортолето в Бразилии.

Пилот «Альпин » считает Ланса Стролла виновным в аварии Габриэла Бортолето на старте Гран-при Сан-Паулу.

Сам бразилец ранее назвал случившееся гоночным инцидентом.

«Стролл всегда выносит других с трассы, он не смотрит в зеркала. Он выбил Габриэла в стену – он всегда так поступает», – сказал Колапинто .

Габриэл Бортолето о сходе в Бразилии: «Один из сложнейших уик-эндов за всю мою карьеру»

