Франко Колапинто: «Стролл выбил Бортолето в стену – Ланс всегда так поступает, всегда выносит других с трассы»
Колапинто обвинил Стролла в сходе Бортолето в Бразилии.
Пилот «Альпин» считает Ланса Стролла виновным в аварии Габриэла Бортолето на старте Гран-при Сан-Паулу.
Сам бразилец ранее назвал случившееся гоночным инцидентом.
«Стролл всегда выносит других с трассы, он не смотрит в зеркала. Он выбил Габриэла в стену – он всегда так поступает», – сказал Колапинто.
Габриэл Бортолето о сходе в Бразилии: «Один из сложнейших уик-эндов за всю мою карьеру»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
