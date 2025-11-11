Нико Хюлькенберг о сходе Бортолето: «Это сделает его сильнее»
Хюлькенберг поддержал Бортолето после аварии в Бразилии.
Пилот «Заубера» Нико Хюлькенберг прокомментировал то, как сложился Гран-при Сан-Паулу для его напарника Габриэла Бортолето.
На домашнем этапе бразилец разбил болид в обоих гоночных заездах – спринте и основной гонке.
«С тобой будет случаться много хорошего и плохого. У меня было много ситуаций наподобие этой. Это сделает его сильнее», – сказал Хюлькенберг.
Габриэл Бортолето о сходе в Бразилии: «Один из сложнейших уик-эндов за всю мою карьеру»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
