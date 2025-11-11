Нико Хюлькенберг о сходе Бортолето: «Это сделает его сильнее»

Хюлькенберг поддержал Бортолето после аварии в Бразилии.

Пилот «Заубера » Нико Хюлькенберг прокомментировал то, как сложился Гран-при Сан-Паулу для его напарника Габриэла Бортолето .

На домашнем этапе бразилец разбил болид в обоих гоночных заездах – спринте и основной гонке.

«С тобой будет случаться много хорошего и плохого. У меня было много ситуаций наподобие этой. Это сделает его сильнее», – сказал Хюлькенберг.

Габриэл Бортолето о сходе в Бразилии: «Один из сложнейших уик-эндов за всю мою карьеру»

