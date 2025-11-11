Гельмут Марко: «Ферстаппена может спасти только авария или сход Норриса»

Марко оценил шансы Ферстаппена на титул.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко признал, что без помощи со стороны конкурентов Максу Ферстаппену будет очень трудно опередить Ландо Норриса и Оскара Пиастри в борьбе за победу в чемпионате.

За три Гран-при до окончания сезона отставание Ферстаппена от лидирующего Норриса составляет 49 очков.

«С учетом отставания от Норриса на 49 очков, с тремя Гран-при до конца сезона, мы понимаем, что с Ландо должно что-то случиться, чтобы у Макса Ферстаппена остались надежды на титул. В противном случае у Макса нет шансов. Так что спасти нас может только авария или сход [по техническим причинам] Ландо Норриса .

Разумеется, нас не может радовать такое отставание, но хорошая новость в том, что «Ред Булл» все же удалось перевернуть ситуацию по ходу сезона. И настолько сильно, что мы неожиданно обнаружили, что участвуем в борьбе за титул.

Оценить расстановку сил команд в трех оставшихся гонках довольно сложно. Потому что дни, когда та иди иная трасса явно подходила машине одной команды, и не подходила другой, остались в прошлом. Если мы сможем подобрать хорошие настройки болида, то будем выступать на одном уровне с «Маклареном ».

Тем не менее, трасса в Лас-Вегасе с ее скоростными секциями должна лучше подойти «Ред Булл». А трассе в Катаре и Абу-Даби, где больше среднескоростных поворотов, больше подойдет «Макларену». Но, опять же, степень этих предпочтений сейчас уже не столь велика», – рассказал Марко.

