Льюис Хэмилтон: «Охота началась»

Пилот « » отреагировал на подиум в Мельбурне постом в социальных сетях.

«Охота началась», – написал семикратный чемпион «Формулы-1», приложив соответствующее описанию фото.

На Гран-при Австралии Хэмилтон занял второе место, проиграв лишь гонщику « » . Льюис занимает четвертую позицию в чемпионате с 38 очками.

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Австралии-2023

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Фото: соцсети Льюиса Хэмилтона