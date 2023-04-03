Льюис Хэмилтон: «Охота началась»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отреагировал на подиум в Мельбурне постом в социальных сетях.
«Охота началась», – написал семикратный чемпион «Формулы-1», приложив соответствующее описанию фото.
На Гран-при Австралии Хэмилтон занял второе место, проиграв лишь гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену. Льюис занимает четвертую позицию в чемпионате с 38 очками.
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Фото: соцсети Льюиса Хэмилтона
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