«Можно попробовать в Монако». Майк Крак – о шансах «Астон Мартин» выиграть Гран-при в сезоне-2023

Теги Гран-при Монако Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Майк Крак Авто

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак оценил шансы команды выиграть Гран-при в нынешнем сезоне.

На данный момент во всех трех прошедших с момента начала сезона гонок Фернандо Алонсо неизменно оказывался на подиуме.

По мнению Крака, объективно оценивая возможности машины и опыт Алонсо, наибольшие шансы из ближайших гонок могут появиться у команды на Гран-при Монако.

«Мне кажется, в календаре есть несколько трасс, где сочетание мастерства гонщика (Алонсо) с возможностями этой машины могут сотворить магию.

Ну, мы попробуем в Монако. У нашей машины есть недостатки – это не слишком высокая скорость на прямых. Это не секрет и мы должны над этим работать. А значит на трассах, где фактор максимальной скорости не так важен, мы должны чувствовать себя увереннее. Хотя быть быстрыми в таких гонках – это еще не все. Нужно быть быстрыми, добраться до финиша, не допускать ошибок, и вот тогда можно смотреть на конечный результат», – рассказал Крак.

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3 комментария

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Антон Якимцев
Ответ Великий Алонсо
Нравится мне этот Майк Крак. Не балабол, без каких-то грандиозных обещаний, очень уважает Фернандо Алонсо. Ну а что касается победы, то все упирается прежде всего в Ред Булл, без проблемы в стане их команды шансов выиграть нет, будем надеяться что за оставшиеся 20 гонок сезона такое хоть раз произойдёт.
Лизуны вы оба знатные)))
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Великий Алонсо
Нравится мне этот Майк Крак. Не балабол, без каких-то грандиозных обещаний, очень уважает Фернандо Алонсо. Ну а что касается победы, то все упирается прежде всего в Ред Булл, без проблемы в стане их команды шансов выиграть нет, будем надеяться что за оставшиеся 20 гонок сезона такое хоть раз произойдёт.
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Антон Якимцев
Верю в победу Стролла в Монако.
Ну и подиум в Баку конечно.
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