«Можно попробовать в Монако». Майк Крак – о шансах «Астон Мартин» выиграть Гран-при в сезоне-2023
Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак оценил шансы команды выиграть Гран-при в нынешнем сезоне.
На данный момент во всех трех прошедших с момента начала сезона гонок Фернандо Алонсо неизменно оказывался на подиуме.
По мнению Крака, объективно оценивая возможности машины и опыт Алонсо, наибольшие шансы из ближайших гонок могут появиться у команды на Гран-при Монако.
«Мне кажется, в календаре есть несколько трасс, где сочетание мастерства гонщика (Алонсо) с возможностями этой машины могут сотворить магию.
Ну, мы попробуем в Монако. У нашей машины есть недостатки – это не слишком высокая скорость на прямых. Это не секрет и мы должны над этим работать. А значит на трассах, где фактор максимальной скорости не так важен, мы должны чувствовать себя увереннее. Хотя быть быстрыми в таких гонках – это еще не все. Нужно быть быстрыми, добраться до финиша, не допускать ошибок, и вот тогда можно смотреть на конечный результат», – рассказал Крак.
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Ну и подиум в Баку конечно.