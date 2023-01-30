Мазепин возвращается в гонки, противостояние «Ф-1» и ФИА, «Форд» присматривается к «Ред Булл» и другие новости автоспорта за неделю

Sports.ru представляет дайджест важнейших событий «Формулы-1» и других гоночных серий за прошедшую неделю.

1. Мазепин впервые после «Формулы-1» выступит в международных гонках – Никита стал пилотом Азиатской серии «Ле-Ман».

2. Президент ФИА против «Ф-1»: бен Сулайем заявил, что нельзя блокировать приход крупного производителя, и сообщил, что Федерация должна участвовать в переговорах о возможной продаже чемпионата.

В «Ф-1» остались недовольны комментариями Мохаммеда, а Палата Лордов Великобритании раскритиковала его за непрофессионализм и игнорирование проблем с правами человека. Кроме этого, на старой версии сайта бен Сулайема нашли сексистскую фразу.

3. Петров уверен, что без участия России любые титулы в автоспорте не являются действительными.

4. Стоимость «Ф-1» составила 17,1 миллиарда долларов по оценке Forbes, «Либерти Медиа» возглавила рейтинг самых богатых спортивных империй на 2023 год.

5. «Форд» не исключает участия в «Ф-1» и, по информации журналистов, станет новым мотористом «Ред Булл» – команда выбрала Нью-Йорк для презентации болида-2023. В то же время Тост из «Альфа Таури» опроверг данное предположение.

6. Новый руководитель «Феррари» Вассер прокомментировал слухи об увеличении мощности мотора на 30 л.с., рассказал о целях Скудерии и сообщил, будет ли в команде разделение на первого и второго номера.

7. Сайнс приобрел себе «Феррари» 812.

8. Шварцман провел тесты «Феррари» 2021 года вместе с Леклером и Сайнсом.

9. «Альфа Ромео» нашла нового титульного спонсора, Orlen начал сотрудничать с «Альфа Таури».

Другие серии

1. Формула E. Верляйн одержал две победы в Саудовской Аравии и стал лидером чемпионата.

2. Экстрем выиграл «Гонку чемпионов», опередив в финале Шумахера, Петтер и Оливер Сольберги во второй раз подряд завоевали Кубок наций.

3. Марк Маркес – самый высокооплачиваемый гонщик MotoGP c 12,5 миллиона долларов за сезон-2022, Виньялес и Куартараро – в тройке.

🔔 Гоночные события ближайшей недели

«Хаас» и «Ред Булл» покажут ливреи на сезон-2023, полный график презентаций – здесь.

Важные цитаты

Льюис Хэмилтон: «У людей не должно быть миллиардных состояний. Ведь этих денег хватит на всех»

Макс Ферстаппен: «Не хочу, чтобы работой на симуляторе занимались тест-пилоты, я выполняю ее сам»

Журналист Уиндзор: «Когда Бинотто грозил Леклеру пальцем, я подумал, что дни Маттиа сочтены»

Марк Уэббер: «Гонщики рассказывают о жертвах ради «Ф-1», но это чушь»

Кристиан Хорнер: «Было бы проще, если бы «Андретти» просто купили одну из существующих команд «Ф-1»

Интересные посты в разделе

Мазепин возвращается в топовые гонки – в Азии. Какая команда его взяла и что за чемпионат?

Где у команд «Ф-1» базы? Нарисовали на карте мира: почти все – в одной зоне одного острова

«Бугатти» – это рекорды скорости и цен, тысячи гоночных побед. А вы знали, что владелец разорился?

В австралийский «Кто хочет стать миллионером?» попал вопрос о фамилии чемпиона «Ф-1» – на 300 долларов. Игрок срезался!