Марк Уэббер: «Гонщики рассказывают о жертвах ради «Ф-1», но это чушь»

Теги Марк Уэббер Формула-1 Авто

Бывший пилот «Формулы-1» Марк Уэббер рассказал, что его удивляют заявления гонщиков о жертвах, на которые тем пришлось пойти ради попадания в чемпионат.

По словам Уэббера, гонщикам «Формулы-1» странно рассказывать о подобных вещах, учитывая их зарплату и возможность заниматься любимым делом.

«Давайте не будем ходить вокруг да около – вам платят очень неплохие деньги, и вы получаете просто потрясающую работу. Эту работу не назовешь обузой.

Лично я никогда не говорил о жертвах. Люди рассуждают о жертвах – о том, как много они отдали ради этого и так далее. Это полная чушь. Ведь если вы достаточно сильно хотите чего-то добиться, вы это сделаете. Знаете, сейчас все эти молодые гонщики из Австралии рассказывают, сколь многим они пожертвовали. Но это не так», – рассказал Уэббер.

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2 комментария

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Кирилл Конопельченко
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индийский огурчик
Респект. Сынки миллионеров не привыкли без превозмоганий даже к такой работе, поэтому им нужно поныть, чтобы их кто-то пожалел, например норрис или кто там ещё мягкотеленький
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