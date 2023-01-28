Верляйн выиграл вторую гонку «Формулы E» подряд и стал лидером чемпионата

Паскаль Верляйн выиграл вторую гонку в Саудовской Аравии.

Пилот «Порше» одержал вторую победу в «Формуле E» подряд, вновь опередив Джейка Денниса. Борьбе Верляйна и Денниса за первое место не помешало то, что соперники стартовали с пятой и шестой позиций. Успех позволил немцу опередить гонщика «Андретти» в личном зачете и выйти в лидеры чемпионата.

Третье место занял Рене Раст, принесший « » первый подиум в истории, в то время как его напарник Джейк Хьюз, впервые стартовавший с поула, стал пятым.

Этап 3

Дирия, Саудовская Аравия

28 января 2023 года

Гонка

1. (« ») – 40 кругов

2. Джейк Деннис (« ») +1,252

3. Рене Раст («Макларен») +4,554

4. Сэм Берд («Ягуар») +4,851

5. Джейк Хьюз («Макларен») +10,869

6. Себастьян Буэми («Энвижн») +10,947

7. Митч Эванс («Ягуар») +11,088

8. Саша Фенестраз («Ниссан») +12,409

9. Эдоардо Мортара («Мазерати») +12,409

10. Дэн Тиктум («Нио») +13,275

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Паскаль Верляйн – 68 очков

2. Джейк Деннис – 62

3. Себастьян Буэми – 31

4. Сэм Берд – 28

5. Джейк Хьюз – 27

Формула Е. Саудовская Аравия. Верляйн выиграл вторую гонку сезона