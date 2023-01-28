Верляйн выиграл вторую гонку «Формулы E» подряд и стал лидером чемпионата

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Паскаль Верляйн выиграл вторую гонку в Саудовской Аравии.

Пилот «Порше» одержал вторую победу в «Формуле E» подряд, вновь опередив Джейка Денниса. Борьбе Верляйна и Денниса за первое место не помешало то, что соперники стартовали с пятой и шестой позиций. Успех позволил немцу опередить гонщика «Андретти» в личном зачете и выйти в лидеры чемпионата.

Третье место занял Рене Раст, принесший «Макларену» первый подиум в истории, в то время как его напарник Джейк Хьюз, впервые стартовавший с поула, стал пятым.

Этап 3
Дирия, Саудовская Аравия
28 января 2023 года
Гонка
 
1. Паскаль ВерляйнПорше») – 40 кругов
2. Джейк Деннис («Андретти») +1,252
3. Рене Раст («Макларен») +4,554
4. Сэм Берд («Ягуар») +4,851
5. Джейк Хьюз («Макларен») +10,869
6. Себастьян Буэми («Энвижн») +10,947
7. Митч Эванс («Ягуар») +11,088
8. Саша Фенестраз («Ниссан») +12,409
9. Эдоардо Мортара («Мазерати») +12,409
10. Дэн Тиктум («Нио») +13,275
 
Положение в чемпионате
Топ-5
 
1. Паскаль Верляйн – 68 очков
2. Джейк Деннис – 62
3. Себастьян Буэми – 31
4. Сэм Берд – 28
5. Джейк Хьюз – 27
 

Формула Е. Саудовская Аравия. Верляйн выиграл вторую гонку сезона

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