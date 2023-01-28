Петтер и Оливер Сольберги выиграли Кубок наций «Гонки чемпионов» второй раз подряд

Теги результаты Мика Хаккинен Себастьян Феттель Себастьян Леб Петтер Сольберг Гонка чемпионов Валттери Боттас Адриен Тамбэ Формула-2 Тьерри Невилль Мик Шумахер Фелипе Другович Авто

Петтер и Оливер Сольберги выиграли Кубок наций «Гонки чемпионов».

Победа в командном зачете стала для отца и сына Сольбергов второй подряд – в прошлом году раллийные пилоты опередили сборную США в решающем раунде.

Заезды вновь прошли на снежной трассе в Швеции. В финале сборная Норвегии выиграла у «Команды звезд», которую представляли дебютанты «Гонки чемпионов» – раллист Тьерри Невилль и чемпион «Формулы-2» Фелипе Другович.

Бывшие пилоты «Формулы-1» Себастьян Феттель и Мик Шумахер добрались до полуфинала, действующий чемпион в личном зачете Себастьян Леб, выступавший за сборную Франции вместе с Адриеном Тамбэ, выбыл на ранней стадии, как и финские звезды Валттери Боттас и Мика Хаккинен.

Завтра, 29 января, состоятся соревнования в личном зачете.

Себастьян Феттель о возможности попробовать себя в ралли: «Может я и попробую. Но это огромный вызов»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий