Петтер и Оливер Сольберги выиграли Кубок наций «Гонки чемпионов» второй раз подряд

Петтер и Оливер Сольберги выиграли Кубок наций « ».

Победа в командном зачете стала для отца и сына Сольбергов второй подряд – в прошлом году раллийные пилоты опередили сборную США в решающем раунде.

Заезды вновь прошли на снежной трассе в Швеции. В финале сборная Норвегии выиграла у «Команды звезд», которую представляли дебютанты « » – раллист и чемпион «Формулы-2» .

Бывшие пилоты «Формулы-1» Себастьян Феттель и добрались до полуфинала, действующий чемпион в личном зачете , выступавший за сборную Франции вместе с , выбыл на ранней стадии, как и финские звезды и Мика Хаккинен.

Завтра, 29 января, состоятся соревнования в личном зачете.

Себастьян Феттель о возможности попробовать себя в ралли: «Может я и попробую. Но это огромный вызов»