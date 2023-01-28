Петтер и Оливер Сольберги выиграли Кубок наций «Гонки чемпионов» второй раз подряд
Петтер и Оливер Сольберги выиграли Кубок наций «Гонки чемпионов».
Победа в командном зачете стала для отца и сына Сольбергов второй подряд – в прошлом году раллийные пилоты опередили сборную США в решающем раунде.
Заезды вновь прошли на снежной трассе в Швеции. В финале сборная Норвегии выиграла у «Команды звезд», которую представляли дебютанты «Гонки чемпионов» – раллист Тьерри Невилль и чемпион «Формулы-2» Фелипе Другович.
Бывшие пилоты «Формулы-1» Себастьян Феттель и Мик Шумахер добрались до полуфинала, действующий чемпион в личном зачете Себастьян Леб, выступавший за сборную Франции вместе с Адриеном Тамбэ, выбыл на ранней стадии, как и финские звезды Валттери Боттас и Мика Хаккинен.
Завтра, 29 января, состоятся соревнования в личном зачете.
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