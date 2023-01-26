Мохаммед бен Сулайем: «Нельзя блокировать приход в «Формулу-1» крупного производителя»

Теги ФИА Формула-1 Андретти Автоспорт Мохаммед бен Сулайем Авто

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем прокомментировал нежелание команд «Формулы-1» принимать в чемпионат 11-го участника.

Заявку «Андретти» на данный момент поддерживают только две команды – «Альпин» и «Макларен». Остальные либо воздержались, либо выступают против.

При этом боссы многих команд признают, что приход «Андретти» с поддержкой таких брендов, как «ГМ» и «Кадиллак» должен в теории пойти на пользу «Формуле-1».

«Как мы можем сказать нет крупному производителю? Ведь мы столько говорим о развитии «Формулы-1» в США. Там уже проводятся три Гран-при, все развивается. Но меня избрали (президентом ФИА) не для того, чтобы зарабатывать деньги, а чтобы развивать автоспорт, это предельно ясно.

Да, сейчас команды могут сказать, что новая конюшня заберет их кусок пирога. Но чего вы вообще хотите? Может, стоит вообще избавиться от пяти уже существующих команд, а оставшиеся тогда получат еще больше денег? Так что на это можно смотреть с двух сторон.

Я хочу, чтобы «Формула-1» процветала, но все эти разговоры о том, больше будет денег или меньше…То есть, введение потолка бюджетов оказалось весьма успешным. Я хочу развивать успех. А представьте, что бы было, если бы 145 млн делились на всех? Но нельзя блокировать приход крупного производителя в «Ф-1». Представьте, если бы это сделал я. Это неправильно», – рассказал бен Сулайем.

В «Формуле-1» остались недовольны комментариями бен Сулайема о стоимости коммерческих прав чемпионата – и направили письмо с протестом

12 комментариев

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Сергей Богатырев
Ответ Merzus21
Потому что это араб-самодур. Он везде лезет. Уже запретил критиковать аравии и катары, запретил сережки, теперь сюда лезет. Типичный царек-самодур.
Это слишком простое объяснение, настоящих владельцев серии оно точно не устроит.
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Merzus21
Ответ Сергей Богатырев
Я чего-то не понимаю. Почему представитель ФИА вообще лезет с такими советами к командам, причём так навязчиво?
Потому что это араб-самодур. Он везде лезет. Уже запретил критиковать аравии и катары, запретил сережки, теперь сюда лезет. Типичный царек-самодур.
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Сергей Богатырев
Ответ Абдур Рахман
Очевидно, потому что команды жадные, а Либерти неповоротливая. И если это болото ваще никто пинать не будет - будет стагнация. А командам вообще нельзя давать слово на тему того, брать ли нового соперника, это не их дело. Пришли в соревнования и не хотят соперников, молодцы че.
Во-первых, неповоротливая Либерти за несколько лет обеспечила огромный прирост зрителей и денег в Ф1, а жадные команды вливали в этот спорт миллионы, зачастую получая одни убытки. Во-вторых, команды давно вытребовали себе право голоса, в том числе и на тему брать ли нового соперника и ваши разговоры кто кому чего должен, мягко говоря, несостоятельны. Почему-то Андретти не очень рвался в Ф1, когда из неё чуть ли не каждый год кто-то уходил из-за убытков.
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Lordk
Подождите, а получается Сулайем сейчас становится раздражителем для ряда пилотов (среди которых семикратный чемпион), для восьми команд, для Либерти?
Вот это он круто, и все менее чем за год.
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Jan Vorontsov
Ответ Абдур Рахман
Очевидно, потому что команды жадные, а Либерти неповоротливая. И если это болото ваще никто пинать не будет - будет стагнация. А командам вообще нельзя давать слово на тему того, брать ли нового соперника, это не их дело. Пришли в соревнования и не хотят соперников, молодцы че.
Ты попутал что-то, это "неповоротливая" Либерти вытащила Ф1 из болота, а не ФИА, Сулайем вообще недавно пришёл и ничем позитивным себя не проявил. Нашёлся тоже мне пинатель, может для начала ему в собственном хозяйстве порядок навести.
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Lordk
Ответ Абдур Рахман
Очевидно, потому что команды жадные, а Либерти неповоротливая. И если это болото ваще никто пинать не будет - будет стагнация. А командам вообще нельзя давать слово на тему того, брать ли нового соперника, это не их дело. Пришли в соревнования и не хотят соперников, молодцы че.
Либерти вполне гибкая и прогрессирующая организация, особенно на фоне ФИА.
И команды не хотят не из-за конкуренции, а из-за того, что каждая новая команда обесценит их вложения в то место, которое они занимают в Ф1.
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Абдур Рахман
Ответ Сергей Богатырев
Я чего-то не понимаю. Почему представитель ФИА вообще лезет с такими советами к командам, причём так навязчиво?
Очевидно, потому что команды жадные, а Либерти неповоротливая. И если это болото ваще никто пинать не будет - будет стагнация. А командам вообще нельзя давать слово на тему того, брать ли нового соперника, это не их дело. Пришли в соревнования и не хотят соперников, молодцы че.
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Сергей Богатырев
Ответ Lordk
Мне кажется Сулайем играет в какую-то игру, которая незаметна. Иначе я не могу объяснить его желание указывать Формуле, что нужно делать. Какие команды принимать. Сколько стоит Ф1. Непонятное озвучивание желания влиять на то, кому и как продавать Ф1. И все это на фоне не соответствующей уровню Ф1 организации управления гонкой.
понятно, что причины для этого должны быть, причём достаточно весомые. Возможно, действительно идёт обсуждение стоимости Ф1 между Либерти и шейхами.
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Lordk
Ответ Сергей Богатырев
Я чего-то не понимаю. Почему представитель ФИА вообще лезет с такими советами к командам, причём так навязчиво?
Мне кажется Сулайем играет в какую-то игру, которая незаметна. Иначе я не могу объяснить его желание указывать Формуле, что нужно делать. Какие команды принимать. Сколько стоит Ф1. Непонятное озвучивание желания влиять на то, кому и как продавать Ф1.
И все это на фоне не соответствующей уровню Ф1 организации управления гонкой.
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Сергей Богатырев
Я чего-то не понимаю. Почему представитель ФИА вообще лезет с такими советами к командам, причём так навязчиво?
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Lordk
Ответ Jan Vorontsov
>Может, стоит вообще избавиться от пяти уже существующих команд, а оставшиеся тогда получат еще больше денег? Такой популизм уместен на спортсе, но Сулайем только продолжает обострять и выносить на публику конфликт, когда ему уже и Либерти высказали недовольство. Может он решил немного скинуть стоимость серии для арабских друзьяшек?
Мне вот интересно, будет ли кому нужна ФИА, если Ф1 перестанет иметь отношения к этой федерации.
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Jan Vorontsov
>Может, стоит вообще избавиться от пяти уже существующих команд, а оставшиеся тогда получат еще больше денег?

Такой популизм уместен на спортсе, но Сулайем только продолжает обострять и выносить на публику конфликт, когда ему уже и Либерти высказали недовольство. Может он решил немного скинуть стоимость серии для арабских друзьяшек?
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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