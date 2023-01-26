Мохаммед бен Сулайем: «Нельзя блокировать приход в «Формулу-1» крупного производителя»

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем прокомментировал нежелание команд «Формулы-1» принимать в чемпионат 11-го участника.

Заявку « » на данный момент поддерживают только две команды – «Альпин» и «Макларен». Остальные либо воздержались, либо выступают против.

При этом боссы многих команд признают, что приход «Андретти» с поддержкой таких брендов, как «ГМ» и «Кадиллак» должен в теории пойти на пользу «Формуле-1».

«Как мы можем сказать нет крупному производителю? Ведь мы столько говорим о развитии «Формулы-1» в США. Там уже проводятся три Гран-при, все развивается. Но меня избрали (президентом ФИА) не для того, чтобы зарабатывать деньги, а чтобы развивать автоспорт, это предельно ясно.

Да, сейчас команды могут сказать, что новая конюшня заберет их кусок пирога. Но чего вы вообще хотите? Может, стоит вообще избавиться от пяти уже существующих команд, а оставшиеся тогда получат еще больше денег? Так что на это можно смотреть с двух сторон.

Я хочу, чтобы « » процветала, но все эти разговоры о том, больше будет денег или меньше…То есть, введение потолка бюджетов оказалось весьма успешным. Я хочу развивать успех. А представьте, что бы было, если бы 145 млн делились на всех? Но нельзя блокировать приход крупного производителя в «Ф-1». Представьте, если бы это сделал я. Это неправильно», – рассказал бен Сулайем.

В «Формуле-1» остались недовольны комментариями бен Сулайема о стоимости коммерческих прав чемпионата – и направили письмо с протестом