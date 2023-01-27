«Альфа Ромео» договорилась с новым титульным спонсором – Orlen же будет сотрудничать с «Альфа Таури»
У «Альфа Ромео» сменился титульный спонсор. В последние годы «Альфа Ромео» сотрудничала с польской компанией Orlen. В рамках этого сотрудничества резервным пилотом команды оставался Роберт Кубица.
Однако с нового сезона новым титульным спонсором «Альфа Ромео» станет компания Stake.
Вскоре о сотрудничестве с Orlen объявила «Альфа Таури» – компания стала титульным партнером команды.
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