«Альфа Ромео» договорилась с новым титульным спонсором – Orlen же будет сотрудничать с «Альфа Таури»

Теги Роберт Кубица Альфа Таури Формула-1 Альфа Ромео Авто

У «Альфа Ромео» сменился титульный спонсор. В последние годы «Альфа Ромео» сотрудничала с польской компанией Orlen. В рамках этого сотрудничества резервным пилотом команды оставался Роберт Кубица.

Однако с нового сезона новым титульным спонсором «Альфа Ромео» станет компания Stake.

Вскоре о сотрудничестве с Orlen объявила «Альфа Таури» – компания стала титульным партнером команды.

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3 комментария

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Флэшбеки Алонсо
Ответ ALMANAC
Ждем Кубицу на тестах в АТ👍
Поляки передают, что он завершает карьеру в Ф1
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MinkoffS
Зашёл, чтобы оставить комментарий про Кубицу, но уже опоздал.
+3
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ALMANAC
Ждем Кубицу на тестах в АТ👍
+4
0
+4
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