«Альфа Ромео» договорилась с новым титульным спонсором – Orlen же будет сотрудничать с «Альфа Таури»

У « » сменился титульный спонсор. В последние годы «Альфа Ромео» сотрудничала с польской компанией Orlen. В рамках этого сотрудничества резервным пилотом команды оставался .

Однако с нового сезона новым титульным спонсором «Альфа Ромео» станет компания Stake.

Вскоре о сотрудничестве с Orlen объявила « » – компания стала титульным партнером команды.

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