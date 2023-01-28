ФИА о том, что бен Сулайем «не любит женщин, которые считают, что они умнее мужчин»: «Слова от 2001 года не отражают взгляды президента»

ФИА прокомментировала слова Мохаммеда бен Сулайема о женщинах.

На старой версии сайта бен Сулайема приводились его высказывания от 2001 года. Тогда нынешний президент ФИА являлся раллийным гонщиком.

«Я люблю пустыню и люблю знакомиться с настоящими людьми», – написал Мохаммед, отметив, что «не любит женщин, которые считают, что они умнее мужчин, поскольку на самом деле это не так».

Федерация отреагировала на фразу.

«Комментарий на данном архивном сайте от 2001 года не отражает взгляды президента. Он активно продвигал женщин и равенство в спорте и будет рад, если его станут судить по делам. Эта тема была ключевой в его манифесте, и действия, которые он предпринял в нынешнем году и на протяжении многих предыдущих лет в качестве вице-президента, это доказывают», – заявил пресс-секретарь ФИА.

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