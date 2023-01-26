Палата Лордов Великобритании раскритиковала президента ФИА за непрофессионализм и игнорирование проблем несоблюдения прав человека (Autosport)

Теги ФИА Формула-1 регламент Мохаммед бен Сулайем Авто

Палата Лордов Великобритании раскритиковала действия нового президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема.

Издание Autosport опубликовало письмо, направленное бен Сулайему, автором которого является Пол Скривен – пожизненный пэр Палаты Лордов от либерал-демократов.

В письме лорд Скривен объясняет, что был одним из 90 законодателей, которые в марте 2022 года обратились в ФИА, чтобы выразить свою обеспокоенность по поводу последствий проведения Гран-при «Формулы-1» в странах Персидского залива, где регулярно происходят случаи нарушений прав человека.

После того, как Скривен так и не дождался от бен Сулайема никакого ответа, он решил вновь поднять эту тему:

«Прошел почти год с того момента, как вы получили это письмо. И с тех пор мы так и не дождались от вас никакого ответа. Ваша неспособность ответить на нашу серьезную обеспокоенность ситуацией является проявлением глубокой невежливости и непрофессионализма.

Почему вы думаете, что можете позволять себе игнорировать парламентариев? Вы считаете, что вместе с ФИА можете быть вышел проблем, связанных с нарушениями прав человека? Мы написали вам, чтобы выразить обеспокоенность, которая отвечает интересам общественности, и ждем от ФИА открытости и прозрачности.

Для ясности, я по-прежнему ожидаю получить от вас ответ на письмо от 16 марта 2022 года, а также публикую данное письмо в открытых источниках ради защиты интересов общественности».

Также в письме содержится обеспокоенность недавним запретом ФИА для пилотов делать несогласованные заранее политические заявления:

«Я с беспокойством узнал о решении ФИА пресечь возможные высказывания гонщиков «Формулы-1» на темы того, что вы назвали политическими заявлениями. Решив придерживаться политики, которая оградит некоторые страны, принимающие Гран-при «Формулы-1», от внимания общественности к случаям несправедливости.

Мне совершенно ясно, что эта политика в первую очередь направлена против сэра Льюиса Хэмилтона, вашего самого откровенного и смелого гонщика, чьи комментарии о ситуации в странах с ужасающей репутацией в области соблюдения прав человека без сомнения были бы плохо восприняты коррумпированными и жестокими режимами этих стран».

«Миллиардных состояний не должно быть, тогда денег хватит всем». Манифест Хэмилтона за равенство – он рискует и своими гонорарами

13 комментариев

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Сергей Богатырев
Ответ MP423
Образно выражаясь, она его успешно "крышует")
скорее, сторожит) "Что охраняешь, то имеешь! Ничего не охраняешь – ничего не имеешь! " (с) Жванецкий
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MP423
Ответ Сергей Богатырев
так ФИА не делает бизнес
Образно выражаясь, она его успешно "крышует")
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Богатырев
Ответ MP423
Переводя на русский (английский): вы чего там, удумали бизнес делать без пропаганды и поклонов нам?)
так ФИА не делает бизнес
0
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MP423
Переводя на русский (английский): вы чего там, удумали бизнес делать без пропаганды и поклонов нам?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Богатырев
в спам письмо попало, бывает
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Jesse Boy
Ты смотри какой важный обиженный куриц!
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+3
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Ra-mires
Ответ Merzus21
Формула 1 это британский мир, в который лезут арабы со своим уставом. Ну и да - остативать право считать женищину немым животным это для умственно отсталых.
Жениться вам надобно)
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Lordk
Это становится все интереснее и интереснее. Сулайем в первый же год попробовал продвинуть свои интересы в ущерб буквально всем в Ф1. Либерти, Хэмилтон, все топ-3 команды (и не только).
И сейчас сначала "фи" от Либерти, теперь парламентарии Британии.
Конечно это не так весело, как прошлогоднее межсезонье, но кажется все это должно как-то взорваться. Сулайем плохо справляется с тем, чтобы тушить негативный фон.
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Lordk
Ответ Лига Мастеров
Как надоели бриты лезть со своим уставом в чужой мир!
Они как раз лезут в свой мир ) Ф1 — это Британия. Возможно скоро станет Британо-Американским миром, но не сейчас.
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-2
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Merzus21
Ответ Лига Мастеров
Как надоели бриты лезть со своим уставом в чужой мир!
Формула 1 это британский мир, в который лезут арабы со своим уставом.
Ну и да - остативать право считать женищину немым животным это для умственно отсталых.
+4
-10
-6
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Batt Monner
"Мне совершенно ясно, что эта политика в первую очередь направлена против сэра Льюиса Хэмилтона"
Против Роско. Пес хотел бы высказаться, что ему надоело жрать вегетарианский корм, но теперь ФИА лишило беднягу последнего шанса это сделать. Жаль, что у собак нет своего представителя в палате общин, это дискриминация по видовому признаку
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Лига Мастеров
Как надоели бриты лезть со своим уставом в чужой мир!
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Орбит Орбит
Оруженосец сэра Ларбалестье
+6
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