Палата Лордов Великобритании раскритиковала президента ФИА за непрофессионализм и игнорирование проблем несоблюдения прав человека (Autosport)
Палата Лордов Великобритании раскритиковала действия нового президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема.
Издание Autosport опубликовало письмо, направленное бен Сулайему, автором которого является Пол Скривен – пожизненный пэр Палаты Лордов от либерал-демократов.
В письме лорд Скривен объясняет, что был одним из 90 законодателей, которые в марте 2022 года обратились в ФИА, чтобы выразить свою обеспокоенность по поводу последствий проведения Гран-при «Формулы-1» в странах Персидского залива, где регулярно происходят случаи нарушений прав человека.
После того, как Скривен так и не дождался от бен Сулайема никакого ответа, он решил вновь поднять эту тему:
«Прошел почти год с того момента, как вы получили это письмо. И с тех пор мы так и не дождались от вас никакого ответа. Ваша неспособность ответить на нашу серьезную обеспокоенность ситуацией является проявлением глубокой невежливости и непрофессионализма.
Почему вы думаете, что можете позволять себе игнорировать парламентариев? Вы считаете, что вместе с ФИА можете быть вышел проблем, связанных с нарушениями прав человека? Мы написали вам, чтобы выразить обеспокоенность, которая отвечает интересам общественности, и ждем от ФИА открытости и прозрачности.
Для ясности, я по-прежнему ожидаю получить от вас ответ на письмо от 16 марта 2022 года, а также публикую данное письмо в открытых источниках ради защиты интересов общественности».
Также в письме содержится обеспокоенность недавним запретом ФИА для пилотов делать несогласованные заранее политические заявления:
«Я с беспокойством узнал о решении ФИА пресечь возможные высказывания гонщиков «Формулы-1» на темы того, что вы назвали политическими заявлениями. Решив придерживаться политики, которая оградит некоторые страны, принимающие Гран-при «Формулы-1», от внимания общественности к случаям несправедливости.
Мне совершенно ясно, что эта политика в первую очередь направлена против сэра Льюиса Хэмилтона, вашего самого откровенного и смелого гонщика, чьи комментарии о ситуации в странах с ужасающей репутацией в области соблюдения прав человека без сомнения были бы плохо восприняты коррумпированными и жестокими режимами этих стран».
«Миллиардных состояний не должно быть, тогда денег хватит всем». Манифест Хэмилтона за равенство – он рискует и своими гонорарами
И сейчас сначала "фи" от Либерти, теперь парламентарии Британии.
Конечно это не так весело, как прошлогоднее межсезонье, но кажется все это должно как-то взорваться. Сулайем плохо справляется с тем, чтобы тушить негативный фон.
Ну и да - остативать право считать женищину немым животным это для умственно отсталых.
Против Роско. Пес хотел бы высказаться, что ему надоело жрать вегетарианский корм, но теперь ФИА лишило беднягу последнего шанса это сделать. Жаль, что у собак нет своего представителя в палате общин, это дискриминация по видовому признаку