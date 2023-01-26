Кристиан Хорнер: «Было бы проще, если бы «Андретти» просто купили одну из существующих команд «Ф-1»

Руководитель « » объяснил причины, по которым большинство команд «Формулы-1» в данный момент не поддерживают заявку «Андретти» на вступление в чемпионат.

По словам Хорнера, команды просто не заинтересованы терять в доходах в связи с появлением 11-й конюшни в «Ф-1». И что если эта проблема будет устранена, причин сопротивляться приходу «Андретти» у них не будет.

«Послушайте, «Андретти» – это отличный бренд, отличная команда. То, что сделал для «Формулы-1» – в том числе в контексте того, что он американец, – это просто фантастика. Понятно и то, что приход брендов «ГМ» и «Кадиллак» в «Формулу-1» стал бы отличной новостью. Вряд ли с этим стоит спорить.

Однако, как и во всех других подобных случаях все сводится к вопросу – кто будет все это оплачивать? И если предположить, что платить за это будут команды чемпионата, то вполне логично, что они вряд ли хорошо это воспримут.

Две команды, которые поддерживают заявку «Андретти» («Макларен» и «Альпин») либо собираются с ними сотрудничать, либо будут поставлять им двигатели. В то время как остальные восемь команд задаются вопросом: «Секундочку, а зачем нам делиться своей долей призового фонда?»

При этом, с другой стороны, люди из «Либерти» говорят следующее: «Мы за это платить не будем, нас устраивает ситуация с десятью командами, которые прочно стоят на ногах. У нас все настроено и работает – боксы, логистика, моторхоумы и так далее». Уверен, они бы больше предпочли вариант как у «Ауди» – если бы «Андретти» просто купили одну из уже существующих команд.

Если добавить одну или две новые команды, вы разбавите ценность десяти уже существующих команд, чья стоимость сейчас чрезвычайно сильно выросла. В особенности это касается команд из конца пелотона.

Надеюсь, что решение будет найдено. Все бы прошло намного чище, если бы в «Андретти» просто взяли под контроль одну из существующих команд. Но да, «Андретти», «ГМ» и «Кадиллак» – отличные бренды, которые мы были бы рады видеть в «Формуле-1», – рассказал Хорнер.

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