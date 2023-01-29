Forbes оценило стоимость «Формулы-1» в 17,1 млрд. «Либерти» возглавила рейтинг самых богатых спортивных империй на 2023 год

Компания «Либерти Медиа», которой принадлежат коммерческие права на «Формулу-1», возглавила рейтинг Forbes самых богатых спортивных империй на 2023 год.

Стоимость активов «Либерти Медиа» оценивается в $20,8 млрд. Стоимость отдельно «Формулы-1» – в $17,1 млрд.

Общая стоимость компаний и фондов, попавших в список 25 лучших согласно рейтингу Forbes, составила $173 млрд. Это на 23 процента выше, чем год назад.

Также отмечается, что за последний год стоимость акций «Ф-1» выросла примерно на 5 процентов.

Недавно в прессе появилась информация, что в прошлом году государственный фонд Саудовской Аравии предпринимал попытки приобрести «Формулу-1», оценив серию в $20 млрд. Однако в «Либерти» отказались вести любые переговоры.

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