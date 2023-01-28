Журналист Уиндзор: «Когда Бинотто грозил Леклеру пальцем, я подумал, что дни Маттиа сочтены»

Питер Уиндзор рассказал о ключевом моменте, повлиявшем на уход .

Бинотто покинул пост руководителя «Феррари» по окончании сезона-2022. Журналист вспомнил , когда команда подвела : монегаск претендовал на победу, однако оказался на старых шинах на последних кругах и опустился на четвертое место.

«Думаю, у меня появилась такая мысль, когда Шарля необъяснимым образом бросили на произвол судьбы на заключительной стадии Гран-при Великобритании, после рестарта. Он был единственным пилотом на старых покрышках, и его просто «съели». Он должен был выиграть ту гонку.

Естественно, он испытывал злость и высказался в адрес всех – полагаю, особенно Маттиа – по радио на круге возвращения в боксы. В закрытом парке Бинотто погрозил пальцем Шарлю Леклеру – что-то вроде «не надо так говорить, я здесь босс».

Это неправильно. И в тот момент, должен сказать, я подумал: «Ну, дни этого парня сочтены». Потому что на стороне Шарля Леклера энергия и класс, нельзя грозить ему пальцем и заявлять «не стоит так говорить» – особенно в ситуации, когда Леклера оставили на произвол судьбы», – сообщил Уиндзор, ранее работавший в «Феррари».

Журналист сравнил Бинотто с его преемником – :

«Ситуация обострилась из-за того, что Бинотто был гораздо ближе , чем Шарль Леклер. Для Карлоса Сайнса это здорово, а Шарля Леклера раздражало – на мой взгляд, в реальности он в любом случае быстрее. У него гораздо более богатый инструментарий, если говорить о работе с машиной – особенно в гоночных условиях, под давлением и в заключительные моменты квалификации.

Фредди достаточно умен для того, чтобы понять, насколько хорош Шарль Леклер. Я уверен, что он выстроит очень логичную структуру управления».

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