Журналист Уиндзор: «Когда Бинотто грозил Леклеру пальцем, я подумал, что дни Маттиа сочтены»

Теги Гран-при Великобритании Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Питер Уиндзор Маттиа Бинотто Шарль Леклер Фредерик Вассер Авто

Питер Уиндзор рассказал о ключевом моменте, повлиявшем на уход Маттиа Бинотто.

Бинотто покинул пост руководителя «Феррари» по окончании сезона-2022. Журналист вспомнил Гран-при Великобритании, когда команда подвела Шарля Леклера: монегаск претендовал на победу, однако оказался на старых шинах на последних кругах и опустился на четвертое место.

«Думаю, у меня появилась такая мысль, когда Шарля необъяснимым образом бросили на произвол судьбы на заключительной стадии Гран-при Великобритании, после рестарта. Он был единственным пилотом на старых покрышках, и его просто «съели». Он должен был выиграть ту гонку.

Естественно, он испытывал злость и высказался в адрес всех – полагаю, особенно Маттиа – по радио на круге возвращения в боксы. В закрытом парке Бинотто погрозил пальцем Шарлю Леклеру – что-то вроде «не надо так говорить, я здесь босс».

Это неправильно. И в тот момент, должен сказать, я подумал: «Ну, дни этого парня сочтены». Потому что на стороне Шарля Леклера энергия и класс, нельзя грозить ему пальцем и заявлять «не стоит так говорить» – особенно в ситуации, когда Леклера оставили на произвол судьбы», – сообщил Уиндзор, ранее работавший в «Феррари».

Журналист сравнил Бинотто с его преемником – Фредериком Вассером:

«Ситуация обострилась из-за того, что Бинотто был гораздо ближе Карлос Сайнс, чем Шарль Леклер. Для Карлоса Сайнса это здорово, а Шарля Леклера раздражало – на мой взгляд, в реальности он в любом случае быстрее. У него гораздо более богатый инструментарий, если говорить о работе с машиной – особенно в гоночных условиях, под давлением и в заключительные моменты квалификации.

Фредди достаточно умен для того, чтобы понять, насколько хорош Шарль Леклер. Я уверен, что он выстроит очень логичную структуру управления».

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6 комментариев

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d-kniga
Бред.. Этот Эклер какой-то особенный что ли?? Бинотто, конечно, тот ещё руководитель, но в данной ситуации был абсолютно прав
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Forever and Ever
Как хорошо быть умным задним числом.
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Merzus21
Хемилтон так чашку проиграл - и ничего, никаких скандалов внутри команды.
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Brambila
Он обычный двигателист. И в Феррари в последние десятилетия были звёзды типа Паоло Мартинелли или Жиля Симона. И они чётко знали, что даже техническими директорами им не быть. А этот пошёл против шерсти.
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Ан Кот
Бино думал что он здесь хозяин, а оказалось что он всего лишь наемный работник)
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Антон Прокопчук
Ну да, после этого инцидента абсолютно все поняли, что Биното вообще неадекватен.
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