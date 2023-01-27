«Идея участия в «Ф-1» требует рассмотрения». В «Форде» не исключают приход в чемпионат

Руководитель автоспортивного подразделения «Форда» Марк Рашбрук заявил, что американская компания не исключает выступлений в «Формуле-1» в будущем.

В прессе уже какое-то время появляются сообщения о том, что «Форд» может стать новым техническим партнером « » и разрабатывать вместе с ними двигатели для «Ф-1»:

«Позиции «Формулы-1» сейчас очень сильны, и серия продолжает расти – как в США, так и во всем мире вообще. Им удалось организовать отличные гонки и отличные соревнования. « » остается вершиной автоспорта, но при этом им удалось найти новую аудиторию за счет проектов вроде сериала Drive to Survive.

Как компания мы выступаем в гонках ради инноваций, передачи технологий, возможности учиться, но также и из маркетинговых соображений. Ситуация в «Ф-1» изменилась и идея участия там требует рассмотрения.

Что до возможного участия с 2026 года, то мы не комментируем слухи. Однако мы используем одинаковый подход ко всем гоночным сериям. Мы обязаны изучить их, во всем разобраться, а потом принять решение относительно того, имеет ли для нас смысл в них участвовать или нет».

Рашбрук добавил, что на решение « » не повлияет то, попадет ли в «Формулу-1» компания «ГМ» в качестве партнеров «Андретти»:

«Необязательно. Тем не мене, наблюдать за их прогрессом будет интересно. Посмотрим, удастся ли им присоединиться к «Ф-1» в качестве одиннадцатой команды и будут ли они успешны».

Где у команд «Ф-1» базы? Нарисовали на карте мира: почти все – в одной зоне одного острова