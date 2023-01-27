Мазепин выступит в азиатской серии «Ле-Ман»

Бывший пилот «Формулы-1» в сезоне-2023 будет выступать в азиатской серии «Ле-Ман».

Соревнования пройдут в феврале в ОАЭ. Первая гонка «4 часа Дубая» пройдет 11 февраля, вторая – там же на следующий день. После этого еще две четырехчасовые гонки через неделю пройдут на автодроме «Яс-Марина» в Абу-Даби.

Мазепин будет выступать за рулем прототипа ORECA 07 LMP2. Его напарниками по экипажу будут Бен Барникоут и Феликс Портейро.

«Я рад тому, что возвращаюсь в гонки и буду выступать в азиатской серии «Ле-Ман». Вместе с напарниками по команде «99 Рейсинг» я надеюсь получить прекрасный опыт выступлений в спорте, который я так люблю», – рассказал Мазепин.

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