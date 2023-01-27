Мазепин выступит в азиатской серии «Ле-Ман»

Теги Формула-1 WEC Никита Мазепин Авто

Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин в сезоне-2023 будет выступать в азиатской серии «Ле-Ман».

Соревнования пройдут в феврале в ОАЭ. Первая гонка «4 часа Дубая» пройдет 11 февраля, вторая – там же на следующий день. После этого еще две четырехчасовые гонки через неделю пройдут на автодроме «Яс-Марина» в Абу-Даби.

Мазепин будет выступать за рулем прототипа ORECA 07 LMP2. Его напарниками по экипажу будут Бен Барникоут и Феликс Портейро.

«Я рад тому, что возвращаюсь в гонки и буду выступать в азиатской серии «Ле-Ман». Вместе с напарниками по команде «99 Рейсинг» я надеюсь получить прекрасный опыт выступлений в спорте, который я так люблю», – рассказал Мазепин.

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4 комментария

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ALMANAC
Прям переход РФС из УЕФА в АФК
Удачи🅱️🅱️🅱️
+1
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Тюменский медвежонок
Ответ Михаил Блинов
Он хоть чего-то добился в жизни и занимается своим любимым делом. А таким как вы лишь бы в чужой карман заглянуть и загнобить всех кто чего-то добился.
чего он добился? ты очередной бот которому проплатили 15 рублей за похвалу? как 2 года назад в ветке с Формулой-1? он ничего не добился в жизни, деньги отца "добились"
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+4
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Михаил Блинов
Ответ Тюменский медвежонок
этот бездарь же за папкины деньги теперь вечеринки в Москве устраивает и там за пультом сидит
Он хоть чего-то добился в жизни и занимается своим любимым делом. А таким как вы лишь бы в чужой карман заглянуть и загнобить всех кто чего-то добился.
+2
-6
-4
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Тюменский медвежонок
этот бездарь же за папкины деньги теперь вечеринки в Москве устраивает и там за пультом сидит
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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