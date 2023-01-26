«Мы едем в Нью-Йорк, потому что там будет проходить неделя моды». Тост опроверг возможное объявление о сотрудничестве «Ред Булл» и «Форда»

Теги Ред Булл Альфа Таури Штеффи Граф Франц Тост Форд Борис Беккер Формула-1 Авто

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост опроверг предположения о том, что команда «Ред Булл» может анонсировать сотрудничество с «Фордом» на презентации нового болида.

По словам Тоста, «Ред Булл» и «Альфа Таури» выбрали Нью-Йорк местом проведения презентаций из соображений, связанных исключительно с бизнесом:

«В эти сроки в Нью-Йорке проходит неделя моды. Вот почему мы едем именно туда».

Также Тост поделился мнением о проблемах с интересом к «Формуле-1» в Германии. В 2023 году в Германии вообще не будут показывать «Ф-1» на общественном телевидении – останутся только платные трансляции. При этом из гонщиков в пелотоне остался только Нико Хюлькенберг:

«Людям просто нужны герои. Которые при этом сделаны из плоти и крови, а не из металла. В прошлом люди смотрели гонки, желая увидеть победы Михаэля Шумахера, а не победы двигателя или машины «Мерседес».

В качестве другого примера можно вспомнить Бориса Беккера. До него интерес к теннису в Германии был больше присущ обеспеченным людям. Но все резко изменилось с появлением Бориса Беккера и Штеффи Граф. Внезапно все дети захотели играть именно в теннис».

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2 комментария

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Hitgoe Himgob
Короче РБ с Фордом. А раз будет Форд то Андретти прокатили

Все это очень и очень печально. Просрали Андретти с ГМ и Порше, сделки Хонды с АТ тоже не видать. То о чем мечтали фанаты, 12 команд сильных и независимых, не случится. Вилы, Хаасы, Зауберы три года будут статистами. А после этих трёх лет ещё пару. "Спасибо" командам от всех пилотов, болел и телезрителей.

Когда Формула откидывала трёх потенциальных производителей? ГМ, Порше, Хонда. У вас серия на подъёме, поделитесь сейчас, и станете все вместе ещё богаче потом. Нет, лучше все обломаем, снимем сливки из за популярности сейчас, а дальше пох..м
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Сергей Богатырев
Льюис насторожился.
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