Мохаммед бен Сулайем: «ФИА должна участвовать в переговорах о возможной продаже «Формулы-1»

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем прокомментировал слухи о возможных переговорах относительно продажи «Формулы-1».

Недавно в СМИ появилась информация, что государственный фонд Саудовской Аравии в прошлом году выражал желание приобрести «Формулу-1», предлагая за чемпионат чуть более $20 млрд. При этом нынешние владельцы «Ф-1» из компании «Либерти Медиа» отказались вести переговоры, отметив, что « » не продается.

«Будучи хранителями автоспорта, ФИА, как некоммерческая организация, с осторожностью относится к предположительно завышенной цене в $20 млрд, которую навесили на «Формулу-1».

Любому потенциальному покупателю рекомендуется руководствоваться здравым смыслом, думать и действовать главным образом в интересах спорта и представить четкий, устойчивый план действий. А не просто предлагать много денег.

Это наша обязанность – думать о таких вещах. О том, каковы будут последствия для промоутеров Гран-при в плане увеличения платы за проведение гонок, других коммерческих расходов. Думать о любых негативных последствиях, которые это может иметь для болельщиков.

Я считаю, что у вас должен быть план. У вас должен быть план, а не только деньги. Это просто рациональный подход к вопросу, это логика. Пока все это в любом случае лишь слухи. Но я также считаю, что ФИА должна участвовать в подобных переговорах – или как минимум предложить совет, поскольку сам чемпионат принадлежит ФИА. Да, мы его как бы сдаем в аренду. Но я просто хочу внести ясность, чтобы мы все могли двигаться вперед», – рассказал бен Сулайем.

Суверенный фонд Саудовской Аравии хотел приобрести «Формулу-1» за $20 млрд в 2022 году – в «Либерти» отказались от продажи (Bloomberg)