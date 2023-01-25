Макс Ферстаппен: «Не хочу, чтобы работой на симуляторе занимались тест-пилоты, я выполняю ее сам»

Пилот « » рассказал, как проходит подготовка команды и не скучно ли ему участвовать в совещаниях вместе с инженерами.

«Самым важным является командное совещание утром. Оно может длиться полтора часа. Хотя, если все проходит гладко, оно может пройти и за полчаса. На нем мы обговариваем работу на весь день. Еще, разумеется, есть разные мероприятия для спонсоров. Так что у нас много дел.

Вдобавок, в пятницу вечером, после двух практик, проходит совещание с дирекцией гонки. Иногда на нем обсуждаются события предыдущего Гран-при. А иногда мы можем обсудить вопросы безопасности уже на этой трассе. Тут диапазон вопросов может быть широким. Я бывал на совещаниях, которые заканчивались уже через десять минут. А если начинается жаркая дискуссия, то такое совещание может продлиться и полтора часа. Еще бывают совещания с инженерами «Пирелли», а иногда с представителями Ассоциации гонщиков Гран-при».

Также Ферстаппен отметил, что ему нравится работать на симуляторе и он предпочитает не перекладывать эти обязанности на тест-пилотов:

«Я считаю, что у нас вообще самый технологичный симулятор в индустрии. Мы вводим в симулятор данные, собранные на гоночной трассе. Хотя надо признать, что данные симулятора не идеально совпадают с симулятором.

Конечно, работа на симуляторе занимает много времени. Но я убежден, что оно того стоит. Также я не хочу, чтобы работой на симуляторе занимались тест-пилоты, как это происходит в других командах. Я хочу заниматься этим сам. Просто потому, что у каждого гонщика свой стиль пилотажа.

Я также часто гоняю на симуляторе у себя дома. Это помогает сохранять концентрацию. К тому же, сидя дома тебе бывает просто нечем заняться. К тому же, мне в принципе нравится симрейсинг».

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