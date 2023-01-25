Макс Ферстаппен: «Не хочу, чтобы работой на симуляторе занимались тест-пилоты, я выполняю ее сам»

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, как проходит подготовка команды и не скучно ли ему участвовать в совещаниях вместе с инженерами.

«Самым важным является командное совещание утром. Оно может длиться полтора часа. Хотя, если все проходит гладко, оно может пройти и за полчаса. На нем мы обговариваем работу на весь день. Еще, разумеется, есть разные мероприятия для спонсоров. Так что у нас много дел.

Вдобавок, в пятницу вечером, после двух практик, проходит совещание с дирекцией гонки. Иногда на нем обсуждаются события предыдущего Гран-при. А иногда мы можем обсудить вопросы безопасности уже на этой трассе. Тут диапазон вопросов может быть широким. Я бывал на совещаниях, которые заканчивались уже через десять минут. А если начинается жаркая дискуссия, то такое совещание может продлиться и полтора часа. Еще бывают совещания с инженерами «Пирелли», а иногда с представителями Ассоциации гонщиков Гран-при».

Также Ферстаппен отметил, что ему нравится работать на симуляторе и он предпочитает не перекладывать эти обязанности на тест-пилотов:

«Я считаю, что у нас вообще самый технологичный симулятор в индустрии. Мы вводим в симулятор данные, собранные на гоночной трассе. Хотя надо признать, что данные симулятора не идеально совпадают с симулятором.

Конечно, работа на симуляторе занимает много времени. Но я убежден, что оно того стоит. Также я не хочу, чтобы работой на симуляторе занимались тест-пилоты, как это происходит в других командах. Я хочу заниматься этим сам. Просто потому, что у каждого гонщика свой стиль пилотажа.

Я также часто гоняю на симуляторе у себя дома. Это помогает сохранять концентрацию. К тому же, сидя дома тебе бывает просто нечем заняться. К тому же, мне в принципе нравится симрейсинг».

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5 комментариев

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Mortimer1
Ответ Евгений Потапенко
Не бери мои игрушки и не писал в мой горшок.
Никому и не нужны игрушки Потапенко, лол)
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Евгений Потапенко
Не бери мои игрушки и не писал в мой горшок.
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Ihor Soldatkin
Ответ Мадина Уйгурова
Красавчик, работает на симуляторе сам и с инженерами в теме всегда на одной волне. Похож этим на Шумахера и Сенну, благодаря таким людям Формула 1 прогрессирует в техническом плане и в безопасности очень сильно. В противовес вспоминается тут слова Льюиса, который не любит стимулятор и всегда после гонок уезжает на показы мод и т.д., а потом просто на космовоз готовый приходит, на котором Мазепин приезжает первым и побеждает.
Как я помню в 2021 руководство РБ на протяжении всего сезона повторяло что ключевую инфу по настройкам предоставляет Албон, постоянно работающий на симуляторе)

>> с инженерами в теме всегда на одной волне
Как тут не вспомнить слова бывшего главного инженера РБ: "Макс слаб с технической точки зрения в сравнении с другими пилотами, с которыми мы работали"
+3
-2
+1
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Merzus21
Ответ Мадина Уйгурова
Красавчик, работает на симуляторе сам и с инженерами в теме всегда на одной волне. Похож этим на Шумахера и Сенну, благодаря таким людям Формула 1 прогрессирует в техническом плане и в безопасности очень сильно. В противовес вспоминается тут слова Льюиса, который не любит стимулятор и всегда после гонок уезжает на показы мод и т.д., а потом просто на космовоз готовый приходит, на котором Мазепин приезжает первым и побеждает.
Лол, Шумахера вообще укачивало в симуляторе и он им никогда не пользовался. Хоть матчась подучите, прежде чем свои лозунги печатать)
+2
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+2
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Мадина Уйгурова
Красавчик, работает на симуляторе сам и с инженерами в теме всегда на одной волне. Похож этим на Шумахера и Сенну, благодаря таким людям Формула 1 прогрессирует в техническом плане и в безопасности очень сильно. В противовес вспоминается тут слова Льюиса, который не любит стимулятор и всегда после гонок уезжает на показы мод и т.д., а потом просто на космовоз готовый приходит, на котором Мазепин приезжает первым и побеждает.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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