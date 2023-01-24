MotoGP. Марк Маркес заработал $12,5 млн за сезон-2022. Виньялес и Куартараро – в тройке самых высокооплачиваемых пилотов (GdS)

Теги чемпионат мира MotoGP Алеш Эспаргаро Пол Эспаргаро Джек Миллер Маверик Виньялес Жоан Зарко Алекс Ринс Франческо Баньяя Фабио Куартараро Франко Морбиделли Такааки Накагами Хоан Мир Мигел Оливейра Брэд Биндер Алекс Маркес Хорхе Мартин Лука Марини Энеа Бастианини Фабио ди Джанантонио Марко Беццекки Даррин Биндер Авто

Стали известны зарплаты гонщиков MotoGP в сезоне-2022. Издание La Gazzetta dello Sport, опубликовало данные о заработках мотогонщиков в прошлом году, ссылаясь на данные в открытом доступе и информацию, полученную от источников в паддоке.

Самым высокооплачиваемым гонщиком MotoGP в 2022 году был шестикратный чемпион Марк Маркес – с зарплатой в $12,5 млн. При этом Маркес совсем немного опередил выступающего за «Априлию» Маверика Виньялеса, который за прошлый сезон заработал $10 млн. Замкнул тройку самых высокооплачиваемых пилотов чемпион 2021 года Фабио Куартараро. В то же время действующий чемпион Франческо Баньяя расположился на пятом месте с гонораром в $5 млн.

Зарплаты пилотов MotoGP в сезоне-2022

1. Марк Маркес – $12,5 млн

2. Маверик Виньялес – 10 млн

3. Фабио Куартараро – 6 млн

4. Хоан Мир – 6 млн

5. Франческо Баньяя – 5 млн

6. Пол Эспаргаро – 3,5 млн

7. Джек Миллер – 3 млн

7. Алекс Ринс – 3 млн

7. Франко Морбиделли – 3 млн

10. Жоан Зарко – 2 млн

11. Алекс Маркес – 1 млн

11. Хорхе Мартин – 1 млн

13. Алеш Эспаргаро – 750000

14. Мигел Оливейра – 625000

15. Такааки Накагами – 500000

15. Брэд Биндер – 500000

17. Энеа Бастианини – 375000

17. Фабио ди Джанантонио – 375000

19. Лука Марини – 300000

20. Даррин Биндер – 250000

20. Марко Беццекки – 250000

Новый чемпион MotoGP – могучий: заставил завод переделать мотор, уехал пьяным в канаву и сохранил права, прославил академию Валентино Росси

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wrister-Killer
Ответ Артём Рубанков
Потому что в испанском нет звука "ж"
В испанском его нет, но он себя называет Жоан и остальные испанцы по паддоку называют его Жоан.

Кроме того, это имя произносится именно так у каталонцев и андалусийцев как интерпретация английского Джон. Так что..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Birdman
Откуда у априлии такие деньги на контракт?! Не верю в такую разницу между алешом и мавериком... Ктм на пилотах конечно жёстко экономит)) и странно что бестия получал столько же сколько и его напарник.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артём Рубанков
Ответ Wrister-Killer
Почему Мира все еще называют Хоаном? Такого имени вообще нет так-то. Он - Жоан.
Потому что в испанском нет звука "ж"
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wrister-Killer
морбидос самый дорогой дворник, которого я видел. 3 млн за 15ые места..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Luca di Montezemolo
Как виньялес оказался 2 по заработку большой вопрос, ведь уходил из ямахи со скандалом и слабыми результатами.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wrister-Killer
Почему Мира все еще называют Хоаном? Такого имени вообще нет так-то. Он - Жоан.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
yaki2104
В тройки... Печаль.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий