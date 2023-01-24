MotoGP. Марк Маркес заработал $12,5 млн за сезон-2022. Виньялес и Куартараро – в тройке самых высокооплачиваемых пилотов (GdS)
Стали известны зарплаты гонщиков MotoGP в сезоне-2022. Издание La Gazzetta dello Sport, опубликовало данные о заработках мотогонщиков в прошлом году, ссылаясь на данные в открытом доступе и информацию, полученную от источников в паддоке.
Самым высокооплачиваемым гонщиком MotoGP в 2022 году был шестикратный чемпион Марк Маркес – с зарплатой в $12,5 млн. При этом Маркес совсем немного опередил выступающего за «Априлию» Маверика Виньялеса, который за прошлый сезон заработал $10 млн. Замкнул тройку самых высокооплачиваемых пилотов чемпион 2021 года Фабио Куартараро. В то же время действующий чемпион Франческо Баньяя расположился на пятом месте с гонораром в $5 млн.
Зарплаты пилотов MotoGP в сезоне-2022
1. Марк Маркес – $12,5 млн
2. Маверик Виньялес – 10 млн
3. Фабио Куартараро – 6 млн
4. Хоан Мир – 6 млн
5. Франческо Баньяя – 5 млн
6. Пол Эспаргаро – 3,5 млн
7. Джек Миллер – 3 млн
7. Алекс Ринс – 3 млн
7. Франко Морбиделли – 3 млн
10. Жоан Зарко – 2 млн
11. Алекс Маркес – 1 млн
11. Хорхе Мартин – 1 млн
13. Алеш Эспаргаро – 750000
14. Мигел Оливейра – 625000
15. Такааки Накагами – 500000
15. Брэд Биндер – 500000
17. Энеа Бастианини – 375000
17. Фабио ди Джанантонио – 375000
19. Лука Марини – 300000
20. Даррин Биндер – 250000
20. Марко Беццекки – 250000
Новый чемпион MotoGP – могучий: заставил завод переделать мотор, уехал пьяным в канаву и сохранил права, прославил академию Валентино Росси
Кроме того, это имя произносится именно так у каталонцев и андалусийцев как интерпретация английского Джон. Так что..