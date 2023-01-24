MotoGP. Марк Маркес заработал $12,5 млн за сезон-2022. Виньялес и Куартараро – в тройке самых высокооплачиваемых пилотов (GdS)

Стали известны зарплаты гонщиков MotoGP в сезоне-2022. Издание La Gazzetta dello Sport, опубликовало данные о заработках мотогонщиков в прошлом году, ссылаясь на данные в открытом доступе и информацию, полученную от источников в паддоке.

Самым высокооплачиваемым гонщиком MotoGP в 2022 году был шестикратный чемпион Марк Маркес – с зарплатой в $12,5 млн. При этом Маркес совсем немного опередил выступающего за «Априлию» , который за прошлый сезон заработал $10 млн. Замкнул тройку самых высокооплачиваемых пилотов чемпион 2021 года Фабио Куартараро. В то же время действующий чемпион Франческо Баньяя расположился на пятом месте с гонораром в $5 млн.

Зарплаты пилотов MotoGP в сезоне-2022

1. Марк Маркес – $12,5 млн

2. Маверик Виньялес – 10 млн

3. – 6 млн

4. Хоан Мир – 6 млн

5. – 5 млн

6. – 3,5 млн

7. – 3 млн

7. Алекс Ринс – 3 млн

7. Франко Морбиделли – 3 млн

10. Жоан Зарко – 2 млн

11. Алекс Маркес – 1 млн

11. Хорхе Мартин – 1 млн

13. Алеш Эспаргаро – 750000

14. Мигел Оливейра – 625000

15. Такааки Накагами – 500000

15. Брэд Биндер – 500000

17. Энеа Бастианини – 375000

17. Фабио ди Джанантонио – 375000

19. Лука Марини – 300000

20. Даррин Биндер – 250000

20. Марко Беццекки – 250000

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