Экстрем выиграл «Гонку чемпионов» – в финале победив Шумахера

выиграл « » 2023 года.

Эта победа стала для Экстрема четвертой в соревновании.

В финале чемпион мира по ралли-кроссу Экстрем победил – шведскому гонщику не помешала даже проблем с возгоранием в кокпите машины в районе коробки передач.

В свою очередь в полуфинале Экстрем был быстрее , а Шумахер сумел победить .

Прошлогодний победитель «Гонки чемпионов» Себастьян Леб на этот раз выбыл в первом же раунде соревнований, проиграв Тьерри Невиллю.

Петтер и Оливер Сольберги выиграли Кубок наций «Гонки чемпионов» второй раз подряд