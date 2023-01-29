Экстрем выиграл «Гонку чемпионов» – в финале победив Шумахера

Теги Себастьян Феттель Гонка чемпионов Маттиас Экстрем Формула-1 Тьерри Невилль Ралли-кросс Мик Шумахер Авто

Маттиас Экстрем выиграл «Гонку чемпионов» 2023 года.

Эта победа стала для Экстрема четвертой в соревновании.

В финале чемпион мира по ралли-кроссу Экстрем победил Мика Шумахера – шведскому гонщику не помешала даже проблем с возгоранием в кокпите машины в районе коробки передач.

В свою очередь в полуфинале Экстрем был быстрее Тьерри Невилля, а Шумахер сумел победить Себастьяна Феттеля.

Прошлогодний победитель «Гонки чемпионов» Себастьян Леб на этот раз выбыл в первом же раунде соревнований, проиграв Тьерри Невиллю.

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1 комментарий

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Великий Алонсо
Алонсо там не было, он бы их выиграл всех
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