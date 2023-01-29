Экстрем выиграл «Гонку чемпионов» – в финале победив Шумахера
Маттиас Экстрем выиграл «Гонку чемпионов» 2023 года.
Эта победа стала для Экстрема четвертой в соревновании.
В финале чемпион мира по ралли-кроссу Экстрем победил Мика Шумахера – шведскому гонщику не помешала даже проблем с возгоранием в кокпите машины в районе коробки передач.
В свою очередь в полуфинале Экстрем был быстрее Тьерри Невилля, а Шумахер сумел победить Себастьяна Феттеля.
Прошлогодний победитель «Гонки чемпионов» Себастьян Леб на этот раз выбыл в первом же раунде соревнований, проиграв Тьерри Невиллю.
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