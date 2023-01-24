В «Формуле-1» остались недовольны комментариями бен Сулайема о стоимости коммерческих прав чемпионата – и направили письмо с протестом

В «Формуле-1» остались крайне недовольны комментариями президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема о стоимости коммерческих прав на чемпионат.

Бен Сулайем, комментируя информацию об интересе к покупке «Формулы-1» со стороны государственного фонда Саудовской Аравии, выразил мнение о том, что сумма в $20 млрд является завышенной. В публикациях сообщалось, что владельцы «Ф-1» из «Либерти Медиа» в любом случае отказались обсуждать вопрос продажи гоночной серии.

После появления в СМИ слов бен Сулайема юридический отдел «Формулы-1» выслал президенту ФИА официальное письмо, в котором «Либерти» выражает крайнее недовольство тем, что бен Сулайем позволил себе публичные высказывания, которые напрямую касаются коммерческих вопросов, связанных с «Формулой-1». Копия письма была выслана всем командам чемпионата.

В рамках изначального соглашения, заключенного бывшим президентом ФИА Максом Мосли еще в 2000 году при передаче прав на «аренду» «Формулы-1» на 100 лет, Федерация согласилась не вмешиваться ни в какие коммерческие вопросы, связанные с «Ф-1». По условиям соглашения ФИА должна заниматься только вопросами регулирования.

В письме утверждается, что своими комментариями бен Сулайем явным образом перешел черту.

«ФИА недвусмысленно взяла на себя обязательства не предпринимать ничего, что могло бы нанести ущерб владельцам, руководству или негативно повлиять на коммерческие права. Мы считаем, что данные комментарии, сделанные с официального аккаунта президента ФИА в социальных сетях, нарушают эти обязательства и совершенно неприемлемы», – говорится в письме со стороны «Формулы-1».

Мохаммед бен Сулайем: «ФИА должна участвовать в переговорах о возможной продаже «Формулы-1»