В «Формуле-1» остались недовольны комментариями бен Сулайема о стоимости коммерческих прав чемпионата – и направили письмо с протестом
В «Формуле-1» остались крайне недовольны комментариями президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема о стоимости коммерческих прав на чемпионат.
Бен Сулайем, комментируя информацию об интересе к покупке «Формулы-1» со стороны государственного фонда Саудовской Аравии, выразил мнение о том, что сумма в $20 млрд является завышенной. В публикациях сообщалось, что владельцы «Ф-1» из «Либерти Медиа» в любом случае отказались обсуждать вопрос продажи гоночной серии.
После появления в СМИ слов бен Сулайема юридический отдел «Формулы-1» выслал президенту ФИА официальное письмо, в котором «Либерти» выражает крайнее недовольство тем, что бен Сулайем позволил себе публичные высказывания, которые напрямую касаются коммерческих вопросов, связанных с «Формулой-1». Копия письма была выслана всем командам чемпионата.
В рамках изначального соглашения, заключенного бывшим президентом ФИА Максом Мосли еще в 2000 году при передаче прав на «аренду» «Формулы-1» на 100 лет, Федерация согласилась не вмешиваться ни в какие коммерческие вопросы, связанные с «Ф-1». По условиям соглашения ФИА должна заниматься только вопросами регулирования.
В письме утверждается, что своими комментариями бен Сулайем явным образом перешел черту.
«ФИА недвусмысленно взяла на себя обязательства не предпринимать ничего, что могло бы нанести ущерб владельцам, руководству или негативно повлиять на коммерческие права. Мы считаем, что данные комментарии, сделанные с официального аккаунта президента ФИА в социальных сетях, нарушают эти обязательства и совершенно неприемлемы», – говорится в письме со стороны «Формулы-1».
Мохаммед бен Сулайем: «ФИА должна участвовать в переговорах о возможной продаже «Формулы-1»
В хоккее есть NHL, вобравшая в себя лучшее из этого вида спорта - никакие IIHF им не указ, там свои правила, своя система допинг-контроля, своё расписание сезона. IIHF довольствуется уже лишь остатками на уровне сборных и собственного ЧМ.
Аналогичная ситуация и в баскетболе, где NBA и даже клубная EuroLeague абсолютно не зависят от FIBA.
ISU (после суда с голландскими конькобежцами) и FINA (после суда с пловцам из ISL) лишены влияния на участие своих спортсменов в независимых коммерческих соревнованиях и лигах.
Да, где-то еще сохраняется старый формат. Например, в футболе, где UEFA фактически само стало участником коммерческого рынка и благополучно дистанцируется от FIFA или IOC. Но и там не на пустом месте появляется идея ESL, ведь понятно, что клубы могут прожить без UEFA, а вот UEFA без клубов - нет...
А в новых видах спорта, без исторического бэкграунда, (вроде ММА) промоушены изначально ни на какие федерации не разменивались. Ни UFC, ни Bellator даже в голову не придёт отчитываться перед какими-то общественными функционерами ради статуса спорта. Он у них получен другими путями...
А роль ISU?
А FIS?
IAAF?
Роль FIBA стала менее значимой за последние 5-10 лет?
А роль IIHF?
FIVB?
Но кстати да, это же было крайне глупо оценивать коммерческую стоимость чужого проекта.
Условная Феррари может за один год создать альтернативную формулу с еще большей скоростью и большей борьбой на трассе.