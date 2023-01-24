В «Формуле-1» остались недовольны комментариями бен Сулайема о стоимости коммерческих прав чемпионата – и направили письмо с протестом

Теги ФИА Формула-1 регламент Мохаммед бен Сулайем Авто

В «Формуле-1» остались крайне недовольны комментариями президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема о стоимости коммерческих прав на чемпионат.

Бен Сулайем, комментируя информацию об интересе к покупке «Формулы-1» со стороны государственного фонда Саудовской Аравии, выразил мнение о том, что сумма в $20 млрд является завышенной. В публикациях сообщалось, что владельцы «Ф-1» из «Либерти Медиа» в любом случае отказались обсуждать вопрос продажи гоночной серии.

После появления в СМИ слов бен Сулайема юридический отдел «Формулы-1» выслал президенту ФИА официальное письмо, в котором «Либерти» выражает крайнее недовольство тем, что бен Сулайем позволил себе публичные высказывания, которые напрямую касаются коммерческих вопросов, связанных с «Формулой-1». Копия письма была выслана всем командам чемпионата.

В рамках изначального соглашения, заключенного бывшим президентом ФИА Максом Мосли еще в 2000 году при передаче прав на «аренду» «Формулы-1» на 100 лет, Федерация согласилась не вмешиваться ни в какие коммерческие вопросы, связанные с «Ф-1». По условиям соглашения ФИА должна заниматься только вопросами регулирования.

В письме утверждается, что своими комментариями бен Сулайем явным образом перешел черту.

«ФИА недвусмысленно взяла на себя обязательства не предпринимать ничего, что могло бы нанести ущерб владельцам, руководству или негативно повлиять на коммерческие права. Мы считаем, что данные комментарии, сделанные с официального аккаунта президента ФИА в социальных сетях, нарушают эти обязательства и совершенно неприемлемы», – говорится в письме со стороны «Формулы-1».

Мохаммед бен Сулайем: «ФИА должна участвовать в переговорах о возможной продаже «Формулы-1»

12 комментариев

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Project2000
Американский автоспорт вполне развивается без ФИА, поэтому если бы не паутина бюрократии ФИА, выстроенная в Европе за несколько десятилетий, то и Ф1 смогла бы прожить без ФИА.
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Max Bochkov
Ответ Vir_Cotto
Роль IBU становится всё менее значимой из года в год? А роль ISU? А FIS? IAAF? Роль FIBA стала менее значимой за последние 5-10 лет? А роль IIHF? FIVB?
Вы хорошо знаете аббревиатуры спортивных федераций, но вот реальность почему-то игнорируете.
В хоккее есть NHL, вобравшая в себя лучшее из этого вида спорта - никакие IIHF им не указ, там свои правила, своя система допинг-контроля, своё расписание сезона. IIHF довольствуется уже лишь остатками на уровне сборных и собственного ЧМ.
Аналогичная ситуация и в баскетболе, где NBA и даже клубная EuroLeague абсолютно не зависят от FIBA.
ISU (после суда с голландскими конькобежцами) и FINA (после суда с пловцам из ISL) лишены влияния на участие своих спортсменов в независимых коммерческих соревнованиях и лигах.
Да, где-то еще сохраняется старый формат. Например, в футболе, где UEFA фактически само стало участником коммерческого рынка и благополучно дистанцируется от FIFA или IOC. Но и там не на пустом месте появляется идея ESL, ведь понятно, что клубы могут прожить без UEFA, а вот UEFA без клубов - нет...
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+2
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Max Bochkov
Ответ MP423
ФИА нужна для легитимизации всего этого театра. Для придания действу статуса спорта
Возможно, Вы правы. Но не логичней ли тогда создать для этих целей свою собственную альтернативную федерацию? В профессиональном боксе вот спокойно сосуществуют и IBF, и WBC, и WBO, и WBA - каждый окучивает свою полянку и не заморачивается.)
А в новых видах спорта, без исторического бэкграунда, (вроде ММА) промоушены изначально ни на какие федерации не разменивались. Ни UFC, ни Bellator даже в голову не придёт отчитываться перед какими-то общественными функционерами ради статуса спорта. Он у них получен другими путями...
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AVKU
Ответ Lordk
Ух ты, все интереснее и интереснее... Но кстати да, это же было крайне глупо оценивать коммерческую стоимость чужого проекта.
Ну не прям чужого. Своего, переданного в аренду. В остальном не туда пошел, это правда.
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Урфин Джуси
Ответ 113k
так я тоже писал, что 20 млрд завышена сумма. Условная Феррари может за один год создать альтернативную формулу с еще большей скоростью и большей борьбой на трассе.
Не сможет. Ее никто не будет смотреть. Как формулу Е, например, на которую были большие надежды
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Vir_Cotto
Ответ Max Bochkov
Роль всевозможных федераций из года в год становится всё менее и менее значимой. Изначально они все создавались, как некоммерческие объединения для регламентирования видов спорта и консолидации спортсменов. Но сейчас спорт сильно коммерциализировался и лигам с промоушенами эти федерации, зачастую, становятся просто не нужны. В этом смысле ФИА, конечно, заинтересована в Ф-1 и её деньгах, а вот для чего Формуле эта ФИА уже не совсем понятно...
Роль IBU становится всё менее значимой из года в год?
А роль ISU?
А FIS?
IAAF?
Роль FIBA стала менее значимой за последние 5-10 лет?
А роль IIHF?
FIVB?
+3
-5
-2
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MP423
Ответ Max Bochkov
Роль всевозможных федераций из года в год становится всё менее и менее значимой. Изначально они все создавались, как некоммерческие объединения для регламентирования видов спорта и консолидации спортсменов. Но сейчас спорт сильно коммерциализировался и лигам с промоушенами эти федерации, зачастую, становятся просто не нужны. В этом смысле ФИА, конечно, заинтересована в Ф-1 и её деньгах, а вот для чего Формуле эта ФИА уже не совсем понятно...
ФИА нужна для легитимизации всего этого театра. Для придания действу статуса спорта
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lordk
Ух ты, все интереснее и интереснее...
Но кстати да, это же было крайне глупо оценивать коммерческую стоимость чужого проекта.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Max Bochkov
Роль всевозможных федераций из года в год становится всё менее и менее значимой. Изначально они все создавались, как некоммерческие объединения для регламентирования видов спорта и консолидации спортсменов. Но сейчас спорт сильно коммерциализировался и лигам с промоушенами эти федерации, зачастую, становятся просто не нужны. В этом смысле ФИА, конечно, заинтересована в Ф-1 и её деньгах, а вот для чего Формуле эта ФИА уже не совсем понятно...
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
113k
так я тоже писал, что 20 млрд завышена сумма.
Условная Феррари может за один год создать альтернативную формулу с еще большей скоростью и большей борьбой на трассе.
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Batt Monner
В Ф1 потиху намечается баттл как в 80-ые Балестр вс Берни
+3
-1
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LeChat Ostrowski
и на сколько "на тоненького" всякого рода союзы арабского мира с американским ? :) интересно будет посмотреть за развитием теперь ещё и этой драмы..
+1
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0
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